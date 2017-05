2017-05-16 15:45:00.0

Augsburg Grüne fordern mehr Schutz für Radler

Die Augsburger Grünen fordern mehr Schutz für die Radfahrer. An gefährlichen Kreuzungen wollen sie Schilder aufstellen - wie in Regensburg.

Fahrradstadt 2020 – dieses Motto hat sich die Stadt Augsburg als verkehrspolitische Vision auf die Fahnen geschrieben. Radfahren wird beliebter, immer mehr Radler sind auf den Straßen unterwegs. Das Unfallrisiko steigt. Immer wieder gab es in den zurückliegenden Monaten schwere Unfälle, in die Radfahrer verwickelt wurden. Ein Unfallursache ist, dass Autofahrer beim Abbiegen an Kreuzungen die Radler übersehen. Um die Gefahren zu minimieren, machen sich die Augsburger Grüne dafür stark, an unübersichtlichen Kreuzungen Warnschilder aufzuhängen. Die Idee ist nicht neu.

Schilder sollen warnen

In Regensburg gibt es diese Schilder bereits. Einen vergleichbaren Weg soll auch Augsburg gehen, sagen die Grünen. Ein entsprechender Antrag an die Stadtverwaltung ist gestellt. Cemal Bozoglu, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, erläutert: „Es gab es wiederholt schwere bis tödliche Unfälle mit Radlern, die beim Abbiegen zumeist von Lkw-Fahrern übersehen wurden. Nachdem entsprechende Sicherheitstechnik in Fahrzeugen noch keine gesetzliche Pflicht ist, muss die Stadt hier dringend handeln, gerade an Stellen, von denen bekannt ist, dass sie gefährlich sind und auch baulich nicht entschärft werden können.“

Laut Christian Moravcik, Mitglied im Bauausschuss, hat die Stadt Regensburg der dortigen Verkehrswacht ein Warnschild „Augenblick bitte! Beim Abbiegen auf Radfahrer achten“ entwickelt und damit gute Erfahrungen gemacht. Bei der Umsetzung der Fahrradstadt 2020 gehe es aus Sicht der Grünen neben wichtigen baulichen Veränderungen um ein achtsames Miteinander aller Verkehrsteilnehmer. Unfallprävention sei ein Baustein für ein funktionierendes Miteinander. (möh)