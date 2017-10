2017-10-13 15:48:00.0

Augsburg Grüne haben fünf Kandidaten für den Landtag

Mit Blick auf die Landtagswahl klärt sich auch bei den Grünen allmählich die Lage. Sie haben fünf Interessenten für zwei Direktkandidaturen.

Mit Blick auf die Landtagswahl klärt sich auch bei den Grünen allmählich die Lage. Sie werden zwar ihre Direktkandidaten im Augsburger Osten und Westen erst in einem knappen Monat nominieren, doch inzwischen stehen die Kandidaten fest.

Im Kreis Augsburg-Ost konkurrieren die langjährige Bezirksrätin Kirsi Hofmeister-Streit und Stadträtin Stefanie Schuhknecht um die Direktkandidatur. Im Westen hat Stadtrat Cemal Bozoglu mit Grünen-Chef Peter Rauscher und Hannes Grönninger zwei parteiinterne Gegenkandidaten bekommen. Rauscher, 31, hat sich den Themen ökologische Landwirtschaft und Naturschutz verschrieben. „Demokratie heißt, eine Wahl zu haben und Auswahlmöglichkeiten anzubieten“, so Rauscher zum parteiinternen Wettstreit.

Chancen über die Liste

Die Chancen, dass ein Kandidat der Grünen über das Direktmandat in einem der beiden Augsburger Stimmkreise den Sprung in den Landtag schafft, sind gering. In Augsburg bisher die CSU-Kandidaten die meisten Erststimmen holten. Allerdings bietet ein guter Platz auf der Grünen-Liste, die mit der Zweitstimme gewählt wird, die Chance auf den Einzug in den Landtag. So war Christine Kamm, die sich jetzt zurückzieht, bisher immer abgesichert. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Grünen ihre Liste so aufstellen, dass mindestens ein Abgeordneter aus Augsburg im Landtag sitzt. Bei einem sehr guten Ergebnis könnte es, wie von der SPD praktiziert, auch für zwei Kandidaten reichen. (skro)