2017-02-01 05:46:00.0

Augsburg Gutachter: Kastanien in Göggingen schwer geschädigt

Was wird aus den Kastanien vor dem ehemaligen Restaurant Rossini in Göggingen? Ein Gutachten kommt zum Schluss, dass sie nicht mehr lange erhalten werden können.

Drei große Kastanien an der früheren Pizzeria Rossini in Göggingen gelten als prägend fürs Stadtbild. Ein Sachverständiger kam jedoch zu dem Ergebnis, dass die Bäume in der Butzstraße durch falsche Rückschnitte stark geschädigt sind. Auch mit einer guten Pflege seien sie nur noch kurz- bis mittelfristig zu erhalten.

Wie geht es weiter?

Das Gutachten wurde in Zusammenhang mit einem neuen Bauvorhaben erstellt. Ein privater Investor plant dort eine Wohnanlage. Laut Umweltreferent Reiner Erben sind die genauen Pläne noch nicht bekannt. Er rechnet aber damit, dass die Bäume gefällt werden müssen. (eva)