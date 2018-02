2018-02-02 18:59:00.0

Augsburg Gute Ausreden helfen einer Schuhdiebin nicht

Um eine gute Ausrede war eine Frau nicht verlegen, die am Donnerstag in einem Schuhgeschäft in der Dieselstraße bei einem Diebstahl erwischt worden ist.

Um eine gute Ausrede war eine Frau nicht verlegen, die am Donnerstag in einem Schuhgeschäft in der Dieselstraße bei einem Diebstahl erwischt worden ist. Foto: Alexander Kaya (Symbol)