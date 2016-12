2016-12-27 14:19:26.0

Wetter Gute Aussichten? So wird das Wetter an Silvester

Am Samstag werden um Mitternacht viele Menschen auf Augsburgs Straßen das neue Jahr begrüßen. Ob das Silvester-Wetter mitspielt und wie warm Sie sich anziehen müssen.

Egal ob man Silvester mit einer großen Gruppe und Raclette feiert, mit den besten Freunden in eine Disko geht oder es sich zuhause mit einem Buch gemütlich macht: Zu Mitternacht werden sich die meisten Feiernden wieder auf den Straßen treffen. Zum diesjährigen Feuerwerk muss man sich dafür in Augsburg warm anziehen, weiß Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor.

Frostiges Silvester in Augsburg

In Augsburg wird es aller Voraussicht trocken, aber neblig werden. Wer sich das Feuerwerk bei klarem Himmel ansehen möchte, hat in Richtung Alpen bessere Chancen. "Dort werden es aber bis zu Minus zehn Grad", weiß Schmidt. Auch in Augsburg werde es Frost geben. Neben der Winterjacke sind also Mütze, Schal und Handschuhe wichtige Begleiter in der Silvesternacht.

Und auch an Neujahr bleibt es frisch. Ob sich der Nebel der Silvesternacht am 1. Januar noch hält, ist laut Schmidt aber unsicher: "Je nachdem, wie schnell sich der Nebel von der Donau aus verzieht, kann es in Augsburg auch sonnig werden." Ein freundlicher Start ins neue Jahr ist also denkbar.

Trotzdem kann man auch schon bald mit dem ersten Schnee des neuen Jahres rechnen: "Am 2. oder 3. Januar wird es in den Alpen und auch in der Region schneien". Ob die weiße Pracht aber tatsächlich liegenbleibt, ist noch nicht gesagt.

Stürmisches Wetter und Schnee in Ostdeutschland

Im Osten Deutschlands folgen auf die Weihnachtsfeiertage stürmisches Wetter und Schneeflocken. Das Tief "Barbara" überquert seit Montag mit einer Kaltfront und kräftigen Böen das Land, wie der DWD in Offenbach mitteilte. Vor allem in höheren Lagen werde es stürmisch. "Auf Ausflüge in die Berge sollte man besser verzichten", rieten Meteorologen.

Für Schleswig-Holstein und Hamburg gab der DWD eine Sturmwarnung, für Teile Mecklenburg-Vorpommerns eine Unwetterwarnung heraus. In der Nacht werden orkanartige Böen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erwartet. kr mit dpa

