2018-01-29 18:24:00.0

Augsburg Hakenkreuz entfernt

Ein nationalsozialistisches Symbol auf einem Hausdach in Inningen sorgte für Aufsehen. Nun ist es weg.

Die Ziegel auf dem Hausdach in Inningen waren so angeordnet gewesen, dass sich in heller Farbe ein deutlich sichtbares Hakenkreuz abhob. Es war recht groß, vermutlich über einen Meter hoch und breit. Vor zwei Wochen hatte der Fall für Aufsehen gesorgt, mittlerweile hat der Hausbewohner die Ziegel umgeschichtet, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Zeitung sagt. Das Nazi-Symbol ist also weg.

Der Hausbewohner hatte vor zwei Wochen gegenüber unserer Zeitung gesagt, er habe zwar gewusst, dass ein Hakenkreuz auf seinem Dach zu sehen sei, verantwortlich dafür sei er jedoch nicht. Mit Rechtsextremismus, sagte der Mann, habe er nichts zu tun. Freunde hätten bei Sanierungsarbeiten vor einiger Zeit auf dem Dach das Symbol wohl mit einem Hochdruckreiniger hinterlassen. Als „Scherz“.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Hausbewohner und gegen einen weiteren Mann, den mutmaßlichen Verursacher. Ermittelt wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. (jaka)