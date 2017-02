2017-02-10 11:59:50.0

Haunstetten Hallenbad Haunstetten schließt heute wegen Fliesenschaden früher

Das Hallenbad Haunstetten muss heute früher schließen. Grund ist ein Fliesenschaden im Boden des Schwimmbeckens.

Das Hallenbad Haunstetten schließt am heutigen Freitag, 10. Februar, bereits um 17 Uhr. Normalerweise hat es freitags bis 19.30 Uhr geöffnet. Grund für die vorzeitige Schließung ist ein Schaden am Fließenbelag im Boden des 25-Meter-Beckens, der am Freitagabend behoben werden soll.

Da der Schaden im stehtiefen Bereich aufgetreten ist, ist dieser aus Sicherheitsgründen derzeit abgesperrt. Badegäste können deshalb vorerst die 25-Meter-Bahn nicht in voller Länge durchschwimmen. Doch wie es aus dem Ordnungsreferat der Stadt heißt, wolle man Freitag nach der Schließung versuchen, den Schaden zu beheben. Die vorläufige Reparatur erfolgt also unter Wasser. Der Boden des Schwimmbeckens soll dann endgültig repariert werden, wenn das Hallenbad im Mai schließt und das Wasser dann abgelassen werden kann.

Die üblichen Öffnungszeiten des Haunstetter Hallenbades:

Montag - geschlossen

Dienstag: 6-7.45 Uhr

Mittwoch: 8-21 Uhr

Donnerstag: 6-11 Uhr

Freitag: 12-19.30 Uhr

Samstag: 6-9 Uhr und 12-18 Uhr

Sonntag - geschlossen

Die Kasse schließt eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit. ina