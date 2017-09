2017-09-20 20:12:00.0

Werbung Hat die Litfaßsäule ausgedient?

In Augsburg werden gerade besonders viele dieser traditionellen Werbeträger abgebaut. Werbung erreicht die Bürger nun auf anderem Weg. Der Kampf gegen die Plakatflut geht inzwischen weiter. Von Eva Maria Knab

Früher standen sie fast an jeder Straßenecke. Jetzt machen sie sich in Augsburg rar: die guten alten Litfaßsäulen mit ihren bunten Werbeplakaten. Bald werden viele dieser traditionellen Werbeträger aus dem Stadtbild verschwunden sein. Das kündigt die Firma Günther + Schiffmann an. Ein Grund sei der starke Wandel in der Werbebranche. Der zweite Grund ist, dass die Stadt Augsburg die Plakatierung im öffentlichen Raum insgesamt verringern will, damit das Stadtbild schöner wird.

„Ein komplettes Aus für Litfaßsäulen wird es keinesfalls geben“, sagt Christoph Weppler, Augsburger Niederlassungsleiter der Firma Günther + Schiffmann, die Konzessionärin der Stadt bei der kommunalen Außenwerbung ist. Einen deutlicher Schwund sei aber absehbar. Bis Ende September soll rund die Hälfte der bisherigen Litfaßsäulen in Augsburg abgebaut werden. Dann stehen nur noch gut 120 Stück an Straßen und Plätzen.

Ein bisschen Wehmut ist dabei

„Ein bisschen Wehmut ist schon dabei, aber man muss mit der Zeit gehen“, sagt Weppler. Als 1854 die ersten Plakatsäulen in Deutschland eingeführt wurden, seien sie eines der wenigen öffentlichen Werbemittel gewesen – in einer Zeit, als es noch kein Fernsehen oder Internet gab. Doch die Zeiten wandeln sich: Die Nachfrage nach Werbung auf Litfaßsäulen sei gesunken, sagt Weppler. Auf weniger ausgelasteten Plakatsäulen in Augsburg gab es zuletzt große ungenutzte Flächen. Eine Litfaßsäule rechnet sich aber nur, wenn genügend Poster daran kleben.

Ob Theaterprogramm, Kinowerbung oder amtliche Bekanntmachungen: „Früher war die Litfaßsäule die Zeitung der Straße“, erinnert Weppler. Heute sei das Internet für die Werbung immer wichtiger. Das wirke sich auch auf die Branche aus. Parallel wandelt sich in Augsburg aber auch die Werbung im öffentlichen Raum. Baureferent Gerd Merkle teilt mit, die Stadt habe den zum Ende des Jahres 2016 auslaufenden Vertrag zur Vermarktung der Außenwerberechte im öffentlichen Raum zum Anlass genommen, um die Anzahl der Werbeträger zu verringern und deren Qualität zu verbessern. Die insgesamt rund 600 stationären Werbeträger auf öffentlichem Grund seien um etwa zwanzig Prozent reduziert und modernisiert worden. Betroffen seien auch die Litfaßsäulen. Erklärtes Ziel der Stadt ist es schon seit längerem, dadurch das Stadtbild aufzuwerten.

Seit langem ein Streitfall

Die teilweise ausufernde Flut von Plakatierungen an Straßen und Plätzen ist in Augsburg schon seit langem immer wieder ein Streitfall. Zuletzt hatte es Anfang des Jahres Streit um die Plakatierungsregelung mit Kulturveranstaltern gegeben. Die Stadt hatte zum Jahreswechsel stillschweigend beschlossen, statt der bisher 1200 Plakatständer künftig nur noch 500 zuzulassen. Vor allem sorgte bei Veranstaltern für Widerspruch, dass Kulturveranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern zunächst von der Plakatierung hätten ausgeschlossen werden sollen. Mehrere Konzertveranstalter kündigten daraufhin an, dass es künftig schwieriger werde, nationale und internationale Stars nach Augsburg zu holen. Erst nach monatelangem Ringen einigte man sich auf einen Kompromiss. Danach kann weiterhin für Veranstaltungen mit mehr als 500 Gästen plakatiert werden – auch für Konzerte in der Schwaben- und der Kongresshalle.

Doch zurück zu den Litfaßsäulen. Günther + Schiffmann will in Augsburg auch weiterhin nicht ganz auf sie verzichten. An Stellen mit mehr Verkehr von Fußgängern und Autos bleiben sie stehen, etwa an der Bahnhofsstraße oder Fuggerstraße. Aber auch die über hundert Jahre alte Traditionsfirma setzt zunehmend auf die Plakatierung an modernen Werbewänden, und zwar in den Fahrgastunterständen der Stadtwerke an Haltestellen für Bus und Tram. Dort sei die Frequenz von Passanten sehr hoch, sagt Weppler.

Was der ursprüngliche Sinn war

Historisch interessant ist, warum die Litfaßsäule im 19. Jahrhundert überhaupt eingeführt wurde. Auch sie sollte damals nämlich die um sich greifende Wildplakatierung eindämmen. Ihr Erfinder war der Berliner Drucker Ernst Litfaß, nach dem sie auch benannt wurde. Er bekam nach jahrelangen Verhandlungen am 5. Dezember 1854 die Erlaubnis, sogenannte Annoncier-Säulen in Berlin aufzustellen. Eine Auflage war damals, dass auf den Säulen immer die neuesten Nachrichten publiziert werden mussten.

Das ist heute nicht mehr nötig. Doch was passiert mit den vielen alten Litfaßsäulen, die in Augsburg abgebaut werden? Sie werden nicht aufbewahrt, sondern entsorgt. Die Säulen bestehen aus einfachen Betonringen, wie sie für den Kanalbau verwendet werden, sagt Wepler. „Und dieser Beton bröckelt.“ Noch ein Grund zum Abbau also...