2017-01-09 18:33:00.0

Augsburg Haunstetter Sternsinger besuchen Bundeskanzlerin Merkel

Besonderes Erlebnis für vier Haunstetter Sternsinger: Sie besuchten Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin.

Einen aufregenden Tag erlebten die Augsburger Sternsinger Katja Ebrecht, Laura Seehütter, Johannes Büchler und Marian Emde in Berlin: Die jungen Leute aus der Gemeinde St. Pius in Haunstetten trafen gemeinsam mit ihrem Begleiter, Pater Mate Cilic, in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Im Rahmen der 59. Aktion Dreikönigssingen unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“ empfing die Kanzlerin 108 Sternsinger aus allen 27 deutschen Bistümern. Gemeinsam machte man sich über den Umweltschutz als Aspekt der Schöpfung Gedanken „Es war für die jungen Leute ein gutes, intensives Erlebnis“, berichtete Pater Cilic nach der Veranstaltung. (att)