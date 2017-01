2017-01-27 14:10:00.0

Augsburg Haushalt erstmals über einer Milliarde Euro

Finanzreferentin Weber hat in der Haushaltssitzung den Etatentwurf für die Jahre 2017 und 2018 eingebracht. Erstmals hat der Haushalt ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro.

Eine Aussprache zum Haushaltsentwurf fand gestern noch nicht statt. Das ist den Haushaltsberatungen, die am kommenden Mittwoch beginnen werden, vorbehalten.

Neben den großen Projekten Theater- und Schulsanierung sind auch Dinge wie mehr Baumpflege, die Unesco-Welterbe-Bewerbung, der Weiterbau des Flößerparks in Lechhausen und die Sanierung des Zwölf-Apostel-Platzes in Hochzoll enthalten. Auch Geld für ein Bürgerbüro in Hochzoll sowie für den Neubau der Freiwilligen Feuerwehr in Göggingen ist dabei. Diverse Projekte in den Stadtteilen seien berücksichtigt worden, so Finanzreferentin Eva Weber (CSU).

Allerdings hat die Finanzbürgermeisterin gegenüber ihren Referatskollegen verfügt, dass nicht mehr alle möglichen Projekte für den Haushalt angemeldet werden. Dies sorgte in den vergangenen Jahren regelmäßig dafür, dass das langfristige Investitionsprogramm der Stadt „überzeichnet“ war und mehr Ausgaben auf dem Papier eingeplant waren, als tatsächlich zu leisten waren. Inzwischen werden Projekte nur noch nach vorheriger Absprache angemeldet. (skro)

