2017-10-17 17:36:00.0

Augsburg Heinrich wohl den Fraktions-Vorsitz abgeben

Die SPD-Fraktion im Stadtrat wird sich 2018 vermutlich eine neue Vorsitzende suchen müssen. Warum Margarete Heinrich den Posten wohl aufgeben wird.

Die SPD-Fraktion im Stadtrat wird sich 2018 vermutlich eine neue Vorsitzende suchen müssen: Sollte Margarete Heinrich der Einzug in den Landtag glücken, wofür die Chancen ganz gut stehen, wird sie nicht mehr die 13-köpfige Fraktion führen. Das erklärte Heinrich auf Nachfrage, nachdem sie am Freitagabend von ihrer Partei als Direktkandidatin für den Stimmkreis Augsburg-Ost gewählt worden war. Ob sie im Falle einer Wahl in den Landtag im Stadtrat bleiben wird, sei noch offen, so Heinrich.

Heinrich begründete ihren Rückzug von der Fraktionsspitze im Fall einer Wahl in den Landtag mit der Belastung durch mehrere Ämter. Ein weiterer Punkt dürfte aber sein, dass Heinrich im Landtag als SPD-Abgeordnete Bestandteil der Opposition gegen die CSU wäre.

Vermutlich wäre es nicht ganz einfach, dies gegenüber dem Wähler glaubhaft zu demonstrieren, wenn Heinrich den Fraktionsvorsitz behält. Die Fraktionsvorsitzenden sind tragender Bestandteil des Regierungsbündnisses aus CSU, SPD und Grünen. (skro)