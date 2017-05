2017-05-28 10:56:59.0

Augsburg Heiße Veranstaltung: 4500 Läufer beim SportScheck-Stadtlauf

Augsburg erlebt eine "heiße" Veranstaltung: Rund 4500 Läufer machten sich am Sonntagmorgen bei sommerlichen Temperaturen auf die Strecke beim Stadtlauf. Von Michael Hörmann

Warmmachen vor einem Wettkampf ist für Sportler nie verkehrt. Das gilt am Sonntag auch für die 4500 Läufer, die beim 16. SportScheck-Stadtlauf in Augsburg mitmachen möchten. Warm wird und wurde es den Läufern aber auch aus einem anderen Grund: Schon beim Start des Halbmarathons (21,1 Kilometer) lagen die Temperaturen bei fast 20 Grad. Um 9.31 Uhr ertönte der Startschuss. Gegen 10.30 Uhr machen sich die Teilnehmer der 10,5 Kilometer-Strecke auf den Weg. Dann sind auch die Walker am Start, die zur Mittagszeit im Ziel erwartet werden. Dann voraussichtlich bei 25 Grad. Um die Sportler ausreichend mit Getränken zu versorgen, gibt es mehrere Stationen.

"Ich bin jetzt schon heiß auf das kühle Getränk am Ziel, es muss dann auch kein Wasser sein", hieß es im Teilnehmerfeld nicht nur einmal. Für viele Teilnehmer ist es eine bekannte und beliebte Strecke, die durch Natur und Stadt führt.

Wegen des Laufs kommt es bis mittags zu Behinderungen im Umfeld der City-Galerie. Hier sind Start und Ziel.

Die SportScheck Stadtlaufserie ist die größte in Deutschland. 20 Städte sind dabei.

