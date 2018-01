2018-01-17 18:59:00.0

Herber Schlag für Göggingen

Geschäftswelt und Vereine wurden von der Schließung des Förg Laufhauses überrascht. Nun befürchtet man Nachteile für Göggingen. Doch es gibt auch einen Lichtblick. Von Fridtjof Atterdal und Miriam Zissler

In aller Stille ist das Sporteinzelhandelsunternehmen Sport Förg aus Göggingen verschwunden. Zum Jahreswechsel hat auch das Laufhaus an der Wellenburger Allee geschlossen.

„Liebe Kundinnen & Kunden, wir sind ab sofort in Friedberg gegenüber Segmüller für Euch da“, hängt rot in der Eingangstür des ehemaligen Laufsport-Fachgeschäftes. Im Schaufenster stehen ein paar unbekleidete Schaufensterpuppen – dahinter Leere. Dabei war das Geschäft noch im vergangenen Jahr renoviert worden, wie Christoph Schmid, Inhaber des Familienunternehmens bestätigt. „Doch der Mietvertrag läuft jetzt aus und wir konnten uns mit dem Vermieter sowohl über den Mietpreis als auch über die Laufzeit nicht einigen“, sagt Schmid. Außerdem seien, nachdem das nahe gelegene Sporthaus in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße geschlossen hatte, bei Weitem nicht mehr so viele Kunde gekommen.

Bei den Vereinen herrscht über die Schließung des Laufhauses Bestürzung

Anfang Oktober eröffnete das Familienunternehmen ein 4000 Quadratmeter großes Sporthaus im neuen Fachmarktzentrum „Unterm Berg“ in Friedberg. Zuvor hatte das alteingeführte Sporthaus in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße in Göggingen geschlossen. Das Grundstück, das den Eigentümer gewechselt hat, soll neu bebaut werden. Förg ist daran interessiert, in dem Neubau wieder Geschäftsräume zu mieten. In dem Gebäudekomplex könnte man eine größere Fläche von rund 1000 Quadratmetern übernehmen, sagt Christoph Schmid. Die Verhandlungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen.

Bei den Vereinen herrscht über die Schließung des Laufhauses Bestürzung, wie der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Gögginger Vereine, Herbert Götz, sagt. „Für uns war das Laufhaus ein Hoffnungsschimmer“, so Götz. Man habe gehofft, dass Sport Förg Göggingen nicht ganz aufgibt. Dass jetzt auch das Laufhaus zu sei, sei „ein herber Schlag“, so der Arge-Chef. Das Unternehmen habe sich stark im Sport in Göggingen engagiert – beispielsweise bei den Gögginger Skimeisterschaften. Das alles falle jetzt wohl weg, fürchtet Götz.

Unternehmer hoffen, dass Förg wieder nach Göggingen zurückkehrt

Auch aus der Sicht der Gögginger Unternehmer ist es bedauerlich, dass Sport Förg jetzt gar nicht mehr im Stadtteil vertreten ist, sagt der Chef der Unternehmergemeinschaft „Wir in Göggingen“ (WIG), Dieter Kleber. „Das Sporthaus hat viele Kunden auch von außerhalb gebracht“, so Kleber.

Allerdings hofft auch er, dass das Unternehmen wieder nach Göggingen zurückkehrt. „Nach meinen Informationen soll Förg wieder vorn in den Neubau einziehen“, berichtet er. In den hinteren Teil könnte ein „Boarding-Haus“, ein Beherbergungsbetrieb, einziehen, so der WIG-Chef.

Der neue Eigentümer des Förg-Hauses an der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße ist die Landbäckerei Ihle aus Friedberg. Das Unternehmen bestätigte auf Anfrage den Erwerb, wollte sich zur Zukunft aber noch nicht äußern.