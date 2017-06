2017-06-25 06:56:00.0

Augsburg Heute Open-Air-Gottesdienst am Rathaus - Auswirkungen auf Nahverkehr

Der Evangelische Kirchentag und die "Lange Nacht der Freiheit" begannen am Samstag bei schönem Wetter. Heute werden 5000 Besucher zu einem Open-Air-Gottesdienst erwartet. Von Michael Hörmann

Nachdem der Evangelische Kirchentag am Samstag gestartet ist, findet um 10 Uhr der Open-Air-Gottesdienst auf dem Rathausplatz unter dem Motto „standhaft.mutig.frei.“ statt. Festprediger ist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Bayerischer Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Zeitgleich sind alle Kinder und Familien eingeladen zum Familiengottesdienst „SO Frei!“ in der evangelischen Heilig-Kreuz-Kirche. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ab 12 Uhr auf dem Rathausplatz ein gemeinsames Picknick mit Getränken und mitgebrachten Speisen.

„Wir wollen nicht alleine feiern, sondern mit vielen anderen“, sagte die Augsburger Stadtdekanin Susanne Kasch. Das Wochenende habe man bewusst gewählt, weil es auf den Jahrestag der „Confessio Augustana“ falle. Das „Augsburger Bekenntnis“ wurde am 25. Juni 1530 in Augsburg erstmals verlesen. Die Zusammenfassung der Lehre Luthers ist bis heute die Bekenntnisschrift der lutherischen Kirchen weltweit.

Wegen des Programms am Rathausplatz kommt es am Sonntag in der Innenstadt zwischen 9 Uhr und 13 Uhr zu Beeinträchtigungen im Nahverkehr. Die Straßenbahnlinie 1 wird in dieser Zeit geteilt und verkehrt zwischen Lechhausen und Pilgerhausstraße sowie Göggingen und Königsplatz. Die Tramlinie 2 wird während der Feierlichkeiten zwischen Königsplatz und Wertachbrücke über die Strecke der Linie 4 geleitet.

Evangelischer Kirchentag: Rückblick auf das Programm am Samstag

Rückblick auf Samstag: Der zweitägige Kirchentag beginnt pünktlich um 16 Uhr. Ein Mann trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ich liebe Gott“, als er sich auf den Weg zum Rathausplatz macht. Hier spielt zu diesem Moment das „pcOrchester Königsbrunn“. Ein paar Meter weiter davon entfernt findet die offizielle Eröffnung statt.

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl spricht am Martin-Luther-Platz. „Es ist wunderbar, wie sich die evangelische Kirche in unserer Stadt zeigt.“ Die Vielfalt der christlichen Arbeit werde dokumentiert. „Fest der Freiheit“ lautet das Motto des Kirchentags. „Wir sind dankbar für die Freiheit, die uns im Glauben geschenkt ist“, betont die evangelische Stadtdekanin Susanne Kasch. Anlässlich von 500 Jahren Reformation möchte die evangelische Kirche ihre Arbeit, Gemeinden und Einrichtungen präsentieren.

Tausende feiern beim Kirchentag in Augsburg Bei schönstem Wetter empfing Augsburg die Besucher zum Evangelischen Kirchentag. An vielen Orten in der Stadt gab es Programm. Foto: Michael Hochgemuth

An 70 Ständen gibt es Mitmachaktionen für Groß und Klein sowie Infos über soziale und spirituelle Angebote. Die „Gasse der Freiheit“ verläuft vom Annahof über den Martin-Luther-Platz, den Fuggerplatz und die Philippine-Welser-Straße bis zum Rathausplatz. Kistenklettern, Roll-Fietz-Fahren, Cocktails aus Käthe Luthers Erdbeergarten, Infos über beSONDERs Seelsorge, Luther-Airbrush, Tintenfass-Werfen und vieles mehr bieten die Kirchengemeinden und evangelischen Einrichtungen an.

Es gibt ein Musikprogramm auf drei Bühnen in der Fußgängerzone (Rathausplatz, Annahof, Martin-Luther-Platz). Das Spektrum reicht von Gospel, Pop, Jazz und Latin bis zu Funk, Rap, Folk, Swing, Rock und Klassik. Auch in den Innenstadtkirchen gibt es Aufführungen. Am Samstagabend ziehen ein Flashmob und ein kostenloses Konzert mit Sarah Kaiser die Menschen an.

"Lange Nacht der Freiheit" an 50 Spielorten in Augsburg

Am Samstagabend startete auch die „Lange Nacht der Freiheit“ des Kulturamts. An 50 Spielorten gab es mehr als 200 Programmpunkte. Eindrücke dazu gibt es unserer Bildergalerie: