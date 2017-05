2017-05-15 12:24:00.0

Augsburg Hier entstehen täglich 700 Tonnen Fliesenkleber

PCI ist einer der größten Arbeitgeber in Augsburg. Was genau das Unternehmen herstellt, wissen aber nur wenige. Das Sortiment ist in fast 70 Jahren stetig gewachsen. Von Andrea Wenzel

Sie stecken im Wellnessbereich nobler Hotels, unter dem neuen Belag in der Annastraße oder unter den Fliesen vieler privater Bäder: die Produkte von PCI aus Augsburg, die – außer beim Fachhandel und in Handwerksbetrieben – kaum einer kennt. „Unsere Produkte, mal abgesehen von Fugenmaterial, sieht man nicht. Sie stecken als Haftmaterial unter Fliesen oder Bodenbelägen. Entsprechend wissen viele nicht, was genau hinter PCI eigentlich steckt“, sagt Marc C. Köppe, Vorsitzender der Geschäftsführung am Stammsitz in Augsburg.

PCI hat 450 Mitarbeiter in Augsburg

Dabei ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber der Stadt. Beschäftigt sind in Augsburg aktuell 450 Mitarbeiter, davon rund die Hälfte in Verwaltung und Vertrieb, die andere Hälfte in der Produktion, wo vereinfacht gesprochen Verlegewerkstoffe, vorwiegend Fliesenkleber, Spachtelmasse und Grundierungen für verschiedene Anwendungsbereiche entwickelt und hergestellt werden – und das seit 67 Jahren. Damals gründeten ein Kaufmann aus Frankfurt und ein Ingenieur aus Augsburg die Poly-Chemie-Ingenieurgesellschaft, heute bekannt unter dem Kürzel PCI.

Seither hat sich am Standort viel verändert. Die zur Verfügung stehende rund 65000 Quadratmeter große Werksfläche zwischen dem Alten Postweg, der Friedrich-Ebert-Straße und der Messe sind weitestgehend ausgenutzt, das Sortiment ist auf über 400 Werkstoffe angewachsen und die Zahl der Mitarbeiter hat sich seit einem Einschnitt 2013 – damals wurden 50 Mitarbeiter entlassen – positiv nach oben bewegt; zuletzt sogar deutlich mit dem Zukauf von Teilen des Henkel Bauchemiegeschäfts.

Das ist PCI

Firmenname: PCI wurde 1950 gegründet. Die drei Buchstaben sind die Abkürzung für Poly-Chemie-Ingenieurgesellschaft.



Standorte: PCI ist neben dem Stammsitz in Augsburg noch in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) und Hamm (Nordrhein-Westfalen) vertreten. Darüber hinaus gibt es noch weitere kleinere Werke innerhalb Europas.



Mitarbeiter: Europaweit beschäftigt PCI 1200 Mitarbeiter, davon 900 in Deutschland und 450 in Augsburg.



Umsatz: Der Nettoumsatz liegt nach Unternehmensangaben bei über 300 Millionen Euro. Eigene Zahlen für den Standort Augsburg liegen nicht vor.



Neue Marken: Anfang des Jahres hat PCI das westeuropäische Bauchemiegeschäft von Henkel ins Portfolio aufgenommen und rund 200 neue Mitarbeiter integriert. Die Marke Thomsit (Fußbodenverlegewerkstoffe) ist komplett zur PCI übergegangen. Für die Boden- und Fliesenverlegsysteme und Abdichtungen unter der Marke Ceresit ist eine Lizenz erworben worden und gehören zum Portfolio.



Unternehmensstruktur: PCI gehörte bis 2006 zum Degussa-Konzern. Als sich dieser von seiner Bauchemie-Sparte trennte, übernahm BASF das Unternehmen und machte es zu einer hundertprozentigen Tochter. Wegen des hohen Bekanntheitsgrades der Marke PCI in der Branche ist das Augsburger Unternehmen in seinem Außenauftreten sehr eigenständig und nicht sofort als BASF-Tochter zu erkennen.

Automatisierung ist Teil der PCI-Erfolgsgeschichte

Größte Veränderung in all den Jahren ist jedoch die Automatisierung. Unter anderem haben Roboter an einigen Stellen die oft körperlich schwere Arbeit übernommen, beispielsweise beim Bestücken von Paletten. Auch sonst läuft der Betrieb heute weitestgehend automatisiert. „Einfach ausgedrückt, lagern wir die verschiedenen Rohstoffe für unsere Verlegewerkstoffe in Silos. Ein Mitarbeiter gibt am Computer ein Mischverhältnis an, das für ein bestimmtes Produkt steht, dann wird alles automatisch zusammengeführt, abgefüllt, verpackt und verladen“, erklärt Frank Rösiger, Geschäftsführer Technik. Mit dieser Logistik sei man in der Branche Marktführer und in Augsburg stärkster Warenversender: Am Tag liefert PCI zwischen 600 und 700 Tonnen Material aus. Das sind etwa 30 LKW-Ladungen.

Die Automatisierung ist ein Teil der PCI-Erfolgsgeschichte, aber auch auf anderen Gebieten kann sich das Unternehmen behaupten. „Wir haben unser Onlineangebot deutlich verändert. Jetzt können Kunden und Anwender direkt von der Baustelle aus via Live-Chat mit uns in Kontakt treten und Fragen zu den einzelnen Produkten und deren Verarbeitung stellen. Wir antworten binnen weniger Minuten“, erzählt Geschäftsführer Köppe. Man müsse am Puls der Zeit bleiben und sich an Megatrends orientieren.

Deshalb sei auch das Thema wohngesundes Bauen von Bedeutung. „Produkte mit geringer Raumluftbelastung werden immer stärker nachgefragt, beispielsweise von Kindergärten oder Altenheimen“, sagt Köppe. Innovationen machen PCI nach eigener Aussage seit 20 Jahren zum Marktführer im deutschsprachigen Europa. Um diesen Stand zu halten, werden jährlich Millionen investiert.