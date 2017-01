2017-01-23 17:50:00.0

Augsburg Hier fährt in sechs Jahren die Tram unter dem Bahnhof durch

Trotz der Kälte gehen die Bauarbeiten am Straßenbahntunnel unter dem Hauptbahnhof weiter. Im westen sind zum teil schon die Tunneldecken fertig.

An der Westseite des Hauptbahnhofs gehen die Bauarbeiten für den Tunnel momentan trotz der eisigen Kälte weiter. Inzwischen wurde ein Großteil der Betonarbeiten im Tunnel, der unter den Gleisen des Güterbahnhofs läuft, erledigt.

Zum Jahresende geht es weiter

In diesem Jahr soll der Rohbau in diesem Abschnitt fertiggestellt werden und eine Decke bekommen. Momentan gibt es schon in einigen Bereichen eine Decke, und zwar dort, wo oberirdisch die für den Betrieb nötige Gütergleise verlaufen. Die Baugrube endet momentan an der Grenze zum Personenbereich des Hauptbahnhofs. Dort wird weitergegraben, wenn die Bahn wohl Ende des Jahres die Bauarbeiten für den neuen oberirdischen Bahnsteig F in Angriff nimmt.

Auf der Ostseite des Bahnhofstunnels stellen die Arbeiter in diesem Jahr den Abschnitt auf dem Vorplatz fertig und beginnen ab Mitte des Jahres mit dem Bau des Tunnels unter dem Bahnhofsgebäude. Dazu müssen im Frühjahr alle Geschäfte und das DB-Reisezentrum vorübergehend in ein Containerdorf auf dem Vorplatz umziehen. Der Tunnel soll 2023 in Betrieb gehen. (