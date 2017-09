2017-09-29 07:06:53.0

Interaktive Karte Hier finden Sie öffentliche Defis in Augsburg

In Extremsituationen können Defibrillatoren Leben retten. An öffentlichen Plätzen gibt es immer mehr von ihnen. Unsere Karte zeigt, wo Sie in Augsburg öffentliche Defis finden.

An immer mehr öffentlichen Plätzen in Deutschland gibt es Defibrillatoren. Das ist auch in Augsburg so. Foto: Jan-Philipp Strobel, dpa