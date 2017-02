2017-02-02 18:11:00.0

Augsburg Hier stehen jetzt die vier Hightech-Blitzer in der Region

Drei neue Hightech-Blitzer sind in Augsburg schon seit Dezember im Betrieb. Nun steht auch der vierte. Ab wann blitzt er Autofahrer?

Die Polizei hat jetzt den vierten ihrer Hightech-Blitzer in der Region aufgestellt. Das neue Gerät wurde an der Schleifenstraße (Inverness-Allee Ecke Hofrat-Röhrer-Straße) installiert. Es soll in den nächsten zwei Wochen in Betrieb gehen, so die Polizei. Zuvor müsse das Gerät noch geeicht werden.

Die Polizei hatte bereits Anfang Dezember drei Super-Blitzer in Betrieb genommen, die neben Rotlicht-Verstößen auch Tempo-Übertretungen registrieren. Sie stehen am Chippenham-Ring in Friedberg, an der Friedberger Straße Höhe Localbahn und an der Kreuzung Schaezler-/Frölichstraße. skro

Wo stehen die neuen Geräte und die klassischen Rotlicht-Blitzer in Augsburg und Umgebung? Diese Karte gibt einen Überblick: