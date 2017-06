2017-06-29 18:51:00.0

Augsburg Hier steigt ab Freitag die Rocky Horror Show

Das Kult-Musical feiert Premiere am Roten Tor. Der Vorverkauf für die 25 Vorstellungen läuft auf Hochtouren. Was Besucher wissen sollten. Von Alexander Rupflin

„Let’s do the time warp again!“ („Mach den Zeitsprung noch einmal!“) heißt es ab heute einen Monat lang auf der Freilichtbühne am Roten Tor. Das Musical „The Rocky Horror Show“ feiert Premiere und bricht schon jetzt Rekorde. Bereits im Vorverkauf wurden laut Pressesprecher 28000 Karten bestellt. Zum Vergleich: Beim letztjährigen Musical Cabaret setzte das Theater insgesamt nur 27000 Karten ab.

Tickets Wer für einen Abend noch in das schrille Universum um die frisch Verlobten Brad und Janet und ihren Freund Dr. Everett Scott eintauchen möchte, sollte sich mit dem Kartenkauf ranhalten. Zwar sind noch für alle Vorstellungen Plätze frei, doch zunehmend nur am Rand und mit schlechterer Sicht auf das Bühnentreiben.

Anleitung in der Tüte

Fan-Taschen Die Rocky Horror Show ist nicht nur Musical, sondern auch Mitmachspektakel. Kenner wissen, wofür sie Klopapier und Toastbrot brauchen. Da auf der Freilichtbühne aber weder mit Lebensmitteln herumgeworfen noch Unmengen an Papier verschwendet werden soll, bietet das Theater eigene Fan-Taschen an. Diese enthalten Knicklichter, Konfetti, Krepprollen, Bierdeckel mit Toastbrotmotiv und je eine Zeitung, Ratsche und Wasserpistole. Wer zum ersten Mal bei einer Rocky Horror Show dabei ist, findet zudem eine Anleitung in der Tüte, die erklärt, wann welches Utensil zum Einsatz kommt. Zu erwerben ist die Fanausrüstung für vier Euro entweder direkt vor der Vorstellung an der Freilichtbühne oder im Besucherservice des Theaters am Kennedyplatz. Eigene Lebensmittel sollen nicht mitgebracht werden.

Wettertelefon ab 17.15 Uhr

Wetter Eine Open-Air Veranstaltung ist auch immer vom Wetter abhängig. Sollten Besucher einmal Zweifel haben, ob eine Vorstellung stattfindet, können sie ab 17.15 Uhr beim Wettertelefon unter 0821/3241984, -85 und -86 nachfragen. Grundsätzlich gilt, dass der Kartenpreis bei einer Vorstellung, die vor der Pause abgebrochen wird, erstattet wird. Vorstellungen die nach der Pause abgebrochen werden, gelten als gespielt und werden somit nicht erstattet. „Wir versuchen aber immer zu Ende zu spielen, notfalls mit kurzer Unterbrechung“, versichert Philipp Peters, Pressesprecher des Theater Augsburg.

Jeder kann kommen, wie er will

Kleidung Die bunten, an die Travestie-Szene angelehnten Kostüme inspirieren seit der Uraufführung des Stücks 1973 in London die Zuschauer zu eigenen verrückten Outfits. „Wir würden uns freuen, wenn die Besucher sich verkleiden würden, aber Pflicht ist das natürlich nicht“, so Peters. Jeder soll so kommen, wie er sich am wohlsten fühlt.

Finale Die Rocky Horror Show wird bis zum 29. Juni gespielt. Insgesamt gibt es 25 Vorstellungen. Am 30. Juni findet dann noch die Abschiedsgala „Servus und Ba Ba - schön war’s“ auf der Freilichtbühne statt. Intendantin Juliane Votteler und ihr Team verabschieden sich mit Highlights aus den vergangenen Jahren der Freilichtbühne und einem Feuerwerk von ihrem Publikum.