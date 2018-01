2018-01-02 14:26:35.0

der helfende Hase Anzeige Hier werden Vorurteile klein geschrieben

In Augsburg leben derzeit etwa 5000 Menschen, die an einer Form von Demenz erkrankt sind - und es werden immer mehr.

Die Anzahl an Bürgern, die in ihrem privaten oder beruflichen Umfeld Berührungspunkte mit von Demenz Betroffenen haben, steigt ebenfalls weiter an. Das hat das „KompetenzNetz Demenz“ erkannt und engagiert sich. Denn das Thema ist Bestandteil des öffentlichen Lebens und erfordert Verständnis und die Minimierung der Vorurteile. Mit Hilfe von 23 ehrenamtlichen Demenzpaten will die Initiative auf die Enttabuisierung der Thematik hinarbeiten, indem sie gezielt auf Bürger, Unternehmen, Schulen, Kindergärten oder sogar Polizeibehörden zugeht.

„Der helfende Hase“ ist eine Ehrenamtsauszeichnung, die seit Anfang 2016 verliehen wird. Sie wird von der Augsburger Hasen-Bräu an Organisationen oder Einzelpersonen aus der Region überreicht, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen und dafür weder Zeit noch Mühe scheuen. „Der helfende Hase“ soll ein Zeichen der Anerkennung der für die Gesellschaft wertvollen Taten sein. Die Auszeichnung ist mit 550 Euro dotiert, in Anlehnung an die 550-jährige Brautradition von Hasen-Bräu, und wurde neun Mal vergeben. Über die Preisträger entscheidet eine Jury, der neben dem Marketing-Manager von Hasen-Bräu, Max Lenz, auch Augsburgs Bürgermeister und Sozialreferent Dr. Stefan Kiefer sowie der Programmchef von a.tv, Jan Klukkert, angehören. Die Verleihung ist in der Sendung „auf ein Bier mit…“ auf a.tv zu sehen. Auch 2018 wird es voraussichtlich zehn Preisträger geben, für die es sich zu jubeln lohnt. „Wir freuen uns auf zahlreiche interessante Bewerbungen für das kommende Jahr “, so Lenz.

Bewerbungen an

info@hasen-braeu.de