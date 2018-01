2018-01-25 14:03:00.0

Hilfe auf dem Weg zur Wunsch-Kita

Betreuung Derzeit laufen die Einschreibungen für die Kinderbetreuung in der Stadt. Nicht immer ist es möglich, direkt am Wohnort einen Platz zu bekommen. Doch es gibt Alternativen Von Fridtjof Atterdal

Der Beginn des neuen Kindergartenjahres im September scheint noch in weiter Ferne zu liegen, doch wer noch einen Platz für sein Kind in Kita oder Krippe braucht, sollte nicht zu lange warten. Derzeit läuft die Einschreibung für die Kinderbetreuung in Augsburg. Und trotz großer Anstrengungen der Stadt, neue Betreuungsplätze zu schaffen, sei die Situation immer noch eng, sagt die Leiterin des Familienstützpunktes Süd in Göggingen, Angela Elsenbeer-Knott.

12230 Betreuungsplätze gibt es derzeit in Augsburg, 149 Betreuungseinrichtungen der verschiedensten Träger stehen zur Verfügung. Derzeit bieten in allen Stadtteilen Kindertagesstätten Termine an, bei denen Eltern die Einrichtung besichtigen und ihr Kind vormerken lassen können.

Damit sich Eltern unter den vielen Einrichtungen die richtige aussuchen können, gibt es in der städtischen Broschüre „Augsburg für Kinder und Familien“ ausführliche Informationen über alle Anbieter. Sie liegt in der Stadtbücherei, in den Familienstützpunkten und an vielen öffentlichen Orten aus. Im Internet unter www.kinderbetreuung.augsburg.de gibt es den Flyer zum Herunterladen. Wer einen Ansprechpartner sucht, findet auch in den Kids-Familienstützpunkten in den Stadtteilen Hilfe.

Eltern sollten sich im Vorfeld überlegen, was ihnen am Konzept der Kita oder auch der Krippe wichtig ist, rät Elsenbeer-Knott. Denn zwischen den Trägern herrschen zum Teil große pädagogische Unterschiede.

Die Konzepte der einzelnen Träger unterscheiden sich

So hat die Stadt seit einigen Jahren in allen ihren Einrichtungen ein offenes Konzept, in dem die Kinder projektbezogen zusammenkommen. „Die Kinder bewegen sich frei zwischen Bereichen wie Spiel- und Lernecke und können so schon früh eine gewisse Selbstständigkeit entwickeln“, so Elsenbeer-Knott. Andere Träger, wie die Kirchen oder die Wohlfahrtsverbände, bevorzugten ein Gruppenkonzept, in dem die Kinder in kleinen, überschaubaren Einheiten zusammenbleiben. Daneben gibt es noch freie Träger wie Waldorfkindergarten, Montessori- oder Waldkindergärten mit ganz eigenen Konzepten.

Auch die Kosten spielen für viele Eltern eine Rolle. Am preisgünstigsten sind laut Elsenbeer-Knott die städtischen Einrichtungen, auch viele kirchliche Träger oder einzelne Wohlfahrtsverbände hätten sich an diese Preisstruktur angepasst. Dagegen muss man bei freien Trägern oft erheblich tiefer in die Tasche greifen. „Für bedürftige Eltern gibt es finanzielle Unterstützungen, die derzeit bis zum 1,3-fachen Satz der städtischen Kitas gehen“, so die Expertin.

Ein weiteres wichtige Kriterium ist auch die Entfernung zum Wohnort. 30 Minuten Fahrzeit sind nach der Rechtsprechung zumutbar. „Wenn es nicht am Wohnort klappt, sollte man schauen, ob sich nicht eine günstige Kita oder Krippe auf dem Weg zur Arbeit findet“, sagt die Expertin. Grundsätzlich ist ihr Rat, sich nicht zu sehr auf eine bestimmte Einrichtung zu versteifen. „Am besten man bewirbt sich an zwei oder drei Stellen, dann ist die Chance auf einen Platz erheblich höher“, sagt sie.

Ende März gehen die Zu- und Absagen raus

Mitte März gleichen die Einrichtungen die Anmeldungen ab und klären die Mehrfachanmeldungen. Ende März gehen dann die Zu- und Absagen raus. Bei vielen Eltern breche Panik aus, wenn die erste Absage käme. „Bis zum Sommer ist noch viel Bewegung im Markt“, so die Expertin. Bis Juli und teilweise sogar August rutschen Kinder noch nach. Die Familienstützpunkte fungieren dabei wie eine Art Makler und haben immer die aktuellsten Daten, wo noch etwas frei ist.

Nicht nur bei der Suche nach einem Platz zum neuen Betreuungsjahr können die Kids-Familienstützpunkte helfen. Oft bräuchten Eltern unterm Jahr einen Platz, etwa, weil sie wegen der Arbeit in die Stadt gezogen sind. „Teilweise melden sich Eltern aus dem Ausland und nehmen unsere Hilfe in Anspruch, weil sie eine Stelle in Augsburg antreten wollen“, so Elsenbeer-Knott. Die Chancen, unterm Jahr einen Platz zu bekommen, stünden gar nicht so schlecht. „Es ziehen ja immer wieder Menschen um, dann werden einzelne Plätze frei.“

Wenn wirklich einmal kein Platz mehr frei ist, gibt es Übergangsmöglichkeiten. „Die Agentur für Kindertagespflege des Kinderschutzbundes vermittelt Tagesmütter für Kinder unter drei Jahren. Eine Anschlussbetreuung nach dem Kindergarten oder der Schule ist ebenfalls prinzipiell möglich“, sagt Ulrich Wagenpfeil vom Amt für Kinder, Jugend und Familie. Des Weiteren gebe es in Augsburg eine ganze Reihe von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten wie zum Beispiel Krabbelgruppen. Sie könnten für Familien interessant sein, die keinen Ganz- oder Halbtagsplatz benötigen, sondern denen es vor allem darum geht, dass ihr Kind ein paar Stunden pro Woche Kontakt zu Gleichaltrigen bekommt.

Näheres auch im Internet unter: www.kinderbetreuung.augsburg.de