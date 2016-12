2016-12-26 12:05:41.0

Augsburger Theater Hitzige Debatten um ein Millionenprojekt

Die Kritiker der Theater-Sanierung starteten ein Bürgerbegehren, das nach über einem halben Jahr im Sand verlief. Die Stadt schloss inzwischen das Große Haus. Was jetzt Sache ist. Von Nicole Prestle

Eine Inszenierung für die Bühne hätte nicht spannender sein können: Fast ein Jahr lang diskutierte man in Augsburg hoch emotional über die Sanierung des Theaters. Ist sie wirklich nötig? Geht sie billiger als geplant? Und wird sie überhaupt kommen? Schon früh gab es schließlich Kritiker, die das Projekt finanziell nicht für machbar hielten.

Im April gingen diese Kritiker – zusammengeschlossen in der „Initiative Kulturelle Stadtentwicklung Augsburg“ – schließlich in die Offensive. Sie starteten ein Bürgerbegehren zum Thema Theater und machten ihre Fragestellung am Geld fest: Sind Sie dafür, dass die Stadt Augsburg die Sanierung des Theaters trotz angespannter Haushaltslage über Neuverschuldung finanziert?

Ereignisse überschlugen sich

Ab diesem Zeitpunkt überschlugen sich die Ereignisse: Der Austausch zwischen Sanierungskritikern und -befürwortern, anfangs noch auf der Basis sachlicher Argumente geführt, wurde von Woche zu Woche schärfer. Man warf sich gegenseitig vor, beim Sammeln von Unterschriften für bzw. gegen die Sache unfair und mit falschen Argumenten vorzugehen. Und es blieb nicht bei verbalen Attacken: Die Schaufensterscheiben des Buchhändlers und Bürgerbegehren-Initiators Kurt Idrizovic wurden mehrfach beschmiert, Sanierungsbefürworter riefen gar zum Boykott seines Geschäfts auf.

Wie dringlich die Sanierung offenbar ist, dokumentierte die Stadt im Sommer durch die vorzeitige Schließung des Großen Hauses: Wegen massiver Mängel im Brandschutz wurde die Hauptbühne des Theaters binnen zweier Wochen für Zuschauer dichtgemacht. Bei dieser Entscheidung ist es bis heute geblieben. Theater wird im Großen Haus erst wieder nach der Sanierung zu sehen sein.

Diskussion hat sich etwas beruhigt

Inzwischen hat sich die Diskussion etwas beruhigt: Die Initiatoren des Bürgerbegehrens gaben im Oktober ihre Unterschriftenliste ab, doch am Ende waren es weniger als die notwendigen gut 11000 Unterstützer. Damit war klar: Es wird keine Abstimmung über die Zukunft des Theaters geben, ess bleibt vielmehr bei den städtischen Sanierungsplänen.

Die sehen, grob umrissen, inzwischen so aus: Das Große Haus wird saniert, dahinter entsteht ein Neubau für Werkstätten, Verwaltung und eine Multifunktionsspielstätte, die auch anderen Veranstaltern zur Verfügung stehen soll. 186,3 Millionen Euro soll das Projekt kosten, der städtische Anteil liegt bei rund 90 Millionen Euro. Wiedereröffnet wird der Theaterstandort in der Innenstadt wohl erst 2023.

Bis dahin „tingelt“ das Theater durch die Stadt: Zwei Übergangsspielstätten entstehen im Martinipark sowie am Gaskessel in Oberhausen. Weil das Große Haus geschlossen ist, behilft man sich seit Sommer mit weiteren Interimsbühnen wie der Messe. Die Kongresshalle, die ursprünglich als Interim vorgesehen war, wurde wieder fallen gelassen.