2018-01-23 18:22:00.0

Augsburg Hochablass: Hier werden 30 Tonnen exakt eingepasst

Das Wehr am Hochablass erhält in einer spektakulären Aktion eine neue Walze. Es wird eigens eine Lkw-Zufahrt im Lech geschaffen. Von Michael Hörmann

Millimeterarbeit am Hochablass: Die extrem gesicherte 30 Tonnen schwere Walze kommt in die passende Position am Wehr.

Das kommt nicht alle Tage vor, dass ein Lastwagen freiwillig in den Lech fährt. In diesem Fall war es eine von langer Hand geplante Aktion. Die Zufahrt im Fluss war eigens geschaffen worden. Der rote Schwertransporter lieferte am Dienstag wertvolle Fracht an: eine silberfarbene Walze, die es auf das stattliche Gewicht von 30 Tonnen bringt.

Zwei Autokräne waren nötig, um die 20 Meter lange Walze hochzuhieven. Es war buchstäblich ein Kraftakt, was sich unter den Blicken von Schaulustigen abspielte, die in den Vormittagsstunden den Weg zum Hochablass gefunden hatten.

Steg am Hochablass wurde für Fußgänger gesperrt

Das Wehr am Hochablass erhielt eine neue Walze. Während des Einhebens der Walze musste der Fußgängersteg über den Hochablass zeitweise gesperrt werden. Das Einpassen der Walze war dann Millimeterarbeit, wobei alles glatt über die Bühne ging.

Um das historische Erscheinungsbild des Walzenwehrs zu erhalten, wird der neue Antrieb neben der historischen Mechanik im Glockenturm installiert. Die neue Walze sieht so aus wie das 20 Meter breite historische Vorgänger-Exemplar aus dem Jahr 1911. Das Walzenwehr geht noch nicht in Betrieb. Einige Nacharbeiten sind nötig.