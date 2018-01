2018-01-23 10:15:00.0

Augsburg Hochablass-Wehr bekommt heute eine 30 Tonnen schwere Walze

Am Dienstag gibt es in Augsburg eine spektakuläre Aktion am Hochablass. Für die Beteiligten ist es ein tonnenschwerer Kraftakt. Von Michael Hörmann

Am Dienstag wurde am Augsburger Hochablass eine 30 Tonnen schwere Walze installiert. Foto: Silvio Wyszengrad