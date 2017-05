2017-05-17 17:00:00.0

Augsburg Hochzoller sind im Stadtteil aktiv

Szenen aus dem Stadtteil und was den Bewohnern zum Motto für die Kunstwand einfällt.

Beschäftigung in Hochzoll assoziieren Künstler gerne mit den naturnahen Farben Grün, Blau und Braun. Um die nächste Hochzoller Kunstwand am Postgebäude bestücken zu helfen, holte sich auch Franz Kralj ein Holzbrett vom Bürgertreff Holzerbau, zückte Farben und Pinsel und brachte eine beliebte Kinderszene auf das 40 mal 40 Zentimeter große Stück Holz. Das schaukelnde Mädchen symbolisiert für ihn das diesjährige Motto, das da heißt: Aktiv in Hochzoll.

Künstlerin Inge Lemmerz von der Bürgeraktion Hochzoll hatte sich in diesem Jahr das Motto für den naturnahen, an den Ufern des Lech gelegenen Stadtteil ausgedacht. Auch sie selbst griff zur Farbpalette und malte beispielhaft zwei Bilder, wie das Motto umgesetzt werden könnte. Sie verbindet mit den Gegebenheiten vor Ort vor allem sportliche Betätigung. Einmal treffen sich Menschen auf einer Wiese zur Gymnastik oder Qigong, ein anderes Mal joggt der Träger eines gelben Trikots auf einem Waldweg an Büschen und Sträuchern vorbei, dem Feierabend oder Wochenende entgegen.

Mit Acryl und Lack

Bevor sich die künstlerische Abteilung ans Werk macht, gibt Inge Lemmerz noch wichtige Bearbeitungstipps. Die Vorderseite kann mit allem gestaltet werden, was dem Einzelnen zum Thema „Aktiv in Hochzoll“ einfällt. Dabei sollten die Bretter mit wasserfester Farbe (Acryl/Lacke) bemalt werden. Ungeeignet sind Collagen, da sie bei schlechtem Wetter die Zeit nicht überstehen. Wenn Kleber verwendet wird, müsse auch hier auf Wetterbeständigkeit geachtet werden. Ferner sollten die Kunstwerke, auch die Schmalseiten, gut lackiert werden.

An den Ecken wird gebohrt

Die Rückseite ist mit dem Namen zu kennzeichnen, wobei die Bretternummer nicht überstrichen werden darf. Da an den Ecken gebohrt werden muss, dürfen dort keine Gegenstände angebracht werden. Abgabetermin der fertigen Bretter ist am Freitag, 23. Juni, zwischen 15 und 17 Uhr im Holzerbau. Montagetermin am Samstag, den 24. Juni, ab 10 Uhr. (sil)