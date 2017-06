2017-06-04 10:33:45.0

Holi-Festival an WWK-Arena Holi-Gaudy: Rund 2000 Besucher bewerfen sich mit Farbe

Bei der Party "Holi Gaudy" an der WWK-Arena ging es richtig bunt und ausgelassen zu. Abseits des Geländes sorgte ein Zwischenfall kurz für Aufsehen.

Das Wetter spielte am Samstag mit, die Stimmung war bestens. Nach Angaben des Veranstalters kamen rund 2000 Besucher zum Holi-Gaudy an die WWK-Arena. Ab Nachmittag wurde bis 22 Uhr auf dem Arenal gefeiert. Das Fest der Farben hat seinen Ursprung in Indien. Es ist ein aus der hinduistischen Überlieferung stammendes indisches Frühlingsfest und wird seit Jahren auch weltweit gefeiert. Dabei bewerfen sich die Feiernden mit Farbbeuteln. Der Frühling musste bei den sommerlichen Temperaturen am Samstag allerdings längst nicht mehr begrüßt werden. Organisator Ulf Steinecke von der "Go 2 - Convent GmbH" zeigte sich zufrieden. "Wir sind mittlerweile im fünften Jahr und wollen auch nächstes Jahr wieder nach Augsburg kommen."

Einen kleinen Zwischenfall gab es am Rande des Festes. Wie die Polizei berichtete, warf ein Mann an der Bürgermeister-Ulrich-Straße Gegenstände auf Autos. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus gebracht. ina

