2017-01-13 07:26:00.0

Ingolstadt Horst Seehofer ist zufrieden mit Oberbürgermeister Lösel

Die Klinikums-Affäre bleibt das bestimmende Thema. Inzwischen hat es ein Treffen der Stadtspitze mit dem Ministerpräsidenten gegeben. Auch die Opposition ist weiter aktiv.

Das neue Jahr beginnt politisch in Ingolstadt so, wie das alte aufhörte: mit der Klinikums-Affäre. Oberbürgermeister Christian Lösel (CSU) hatte in seiner Rede beim Neujahrsempfang erneut „vollständige und rückhaltlose Aufklärung“ gefordert und versprochen. Und er betonte, dass diese seitens der Stadt mit „aller Offenheit und Transparenz“ betrieben werde. Wenn am 23. Januar der Stadtrat zu seiner außerordentlichen Sitzung zusammenkommt, wird sich Lösel ein Bild davon machen können, was die Opposition von Art und Weise der bisher von städtischer Seite geleisteten Aufklärungsarbeit hält. Wie der Ministerpräsident sie beurteilt, weiß Lösel seit Anfang der Woche.

Wie berichtet, hatte sich CSU-Chef Horst Seehofer Ende des vergangenen Jahres unzufrieden mit dem Ingolstädter Krisenmanagement gezeigt. Er sei „ziemlich erschüttert“ von dem, was er über die Ingolstädter Affären lesen müsse. Und er hatte kurz vor Weihnachten zum zweiten Mal öffentlich seine Hilfe angeboten, „nicht, um die Dinge zuzuschütten, sondern um sie transparent, sauber und sachgerecht aufzuarbeiten“. Diese Woche nun gab es in München ein Gespräch in der CSU-Landesleitung. Neben Seehofer waren Lösel, der Bundestagsabgeordnete Reinhard Brandl und der Kreisvorsitzende Hans Süßbauer dabei.

Den Beteiligten zufolge war es ein „sehr gutes“, etwa zweistündiges Gespräch, in dem es allerdings nicht nur um die Klinikums-Affäre, sondern auch um den anstehenden Bundestagswahlkampf ging.

Seehofers Sprecher Jürgen Fischer teilte mit, in Sachen Klinikum würden die Dinge in Ingolstadt „so gehandhabt, wie sich der Ministerpräsident das vorstellt.“ Die Neujahrsrede Lösels habe Seehofer gefallen. Sprich: Weiter „transparent aufklären.“

OB Lösel betonte, dass es nie eine Kontaktpause zwischen ihm und Seehofer gegeben habe. Seehofer und er hätten ein „sehr offenes und freundschaftliches Verhältnis“. Er habe den Ministerpräsidenten stets auf verschiedenen Kanälen auf dem Laufenden gehalten, soweit er das konnte und durfte.

Denn die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ingolstadt laufen nach wie vor. In sehr guter Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Klinikum, wie Ingolstadts Leitender Oberstaatsanwalt Wolfram Herrle auf Anfrage sagte.

Lösel sagte, er habe Seehofer berichtet, wie die Historie der Affäre war und wie die Stadt reagiert habe. Seehofer habe ihn in seinem Politikstil bestärkt: „Transparent aufklären, die Leute mitnehmen, nahe am Menschen.“

Wie lange die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen des Verdachts auf Untreue und Bestechung gegen elf Personen – unter anderem gegen den früheren Geschäftsführer des Klinikums Heribert Fastenmeier – noch dauern werden, ist vollkommen offen. Gleiches gilt für die Ermittlungen gegen Altoberbürgermeister Alfred Lehmann (CSU) wegen eines Anfangsverdachtes auf Bestechlichkeit.

Die Opposition indes bereitet den bereits angekündigten dritten Fragenkatalog zu den mutmaßlichen Mauscheleien am Klinikum vor. Wann dieser veröffentlicht und welchen Umfang er haben werde, konnte der SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzende Achim Werner gestern noch nicht sagen. Man arbeite noch daran.