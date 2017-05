2017-05-02 11:26:24.0

Augsburg Hund Chilli allein im Zug unterwegs

Chilli stieg in Inningen allein in den Zug ein. Doch schon bald fiel der „Schwarzfahrer“ einem Zugbegleiter auf.

Mischlingshund Chilli hatte am Samstagabend ein aufregendes Erlebnis. Er war ausgebüxt und alleine mit dem Zug nach Augsburg gefahren. Einem Zugbegleiter der Regionalbahn von Landsberg nach Augsburg fiel das auf: Er informierte gegen 19 Uhr die Bundespolizei, dass er im Zug von Inningen nach Augsburg einen allein reisenden Hund eingefangen habe. Am Bahnhof Augsburg angekommen, nahmen die Beamten den „Schwarzfahrer“ in Gewahrsam. Der Zugbegleiter berichtete, dass der schwarze Hund alleine am Bahnsteig in Inningen gewartet habe. Als sich die Türen des Zuges öffneten, stieg er in die Bahn. Zwischenzeitlich erstattete das Herrchen des Ausreißers bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd eine „Vermisstenanzeige“ nach seinem Chilli. Hier konnte der Mann aber schnell beruhigt werden. Die Bundespolizisten hatten die Kollegen bereits über den allein reisenden Hund informiert. Nur kurze Zeit später konnte der glückliche Hundebesitzer seinen Chilli bei der Bundespolizei in Augsburg abholen. (ziss)