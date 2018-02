2018-02-11 14:16:24.0

Haunstetten Hund "Lucky" büxt aus und irrt auf B17 umher

Zu einer brenzligen Situation ist es am Samstag auf der B17 zwischen Haunstetten und Inningen gekommen. Ein Hund war beim Gassi ausgebüxt und auf die Fahrbahn gelaufen.

Dieser Hund trägt seinen Namen mit Recht. Denn das hätte auch anders ausgehen können. Ein 60-jähriger Hundehalter ging am Samstagnachmittag mit seinem „Lucky“ im Bereich der B17-Unterführung am Künstmühlweg zwischen Haunstetten und Inningen Gassi. Plötzlich riss sich der Hund los und lief die Böschung zur B 17 hoch. Dort überquerte er beide Fahrstreifen in Richtung Norden und irrte umher.

Die Autofahrer erkannten das Tier rechtzeitig und konnten offenbar gefahrlos stoppen. Derweil lockte der Hundehalter zusammen mit einem Passanten „Lucky“ von der Fahrbahn. Die Gefahrensituation für die Verkehrsteilnehmer war laut Polizei schnell wieder vorbei. Die Polizei appelliert an alle Tierhalter, ihre Vierbeiner stets unter Kontrolle zu behalten, um ein plötzliches Weglaufen von vornherein zu unterbinden. ina