2017-02-15 16:45:00.0

Augsburg Hund eines Restaurant-Besuchers beißt den Koch

Schmerzhafter Zwischenfall in einem Restaurant in Pfersee: Der Hund eines Gastes biss den Koch ins Gesicht. Der Hundehalter verschwand.

In einem Restaurant in der Hessenbachstraße in Pfersee ist der 41-jähriger Koch vom Hund eines Gastes ins Gesicht gebissen worden. Nach Polizeiangaben beugte sich der Mann zu dem Hund herunter und wollte diesen streicheln. Der Hund sprang ihn an und biss zu. Der Koch erlitt laut Polizeibericht leichte Verletzungen in der rechten Gesichtshälfte.

Wer kennt den Hundehalter?

Der Hundehalter, ein etwa 170 cm großer, kräftiger Mann entschuldigte sich kurz und verließ dann mit seinem Hund - er sah so ähnlich wie ein Pitbull aus - das Lokal. Die Polizei sucht nun Personen, die den Vorfall beobachtet haben beziehungsweise Angaben zu dem Hundehalter machen können. Sie können sich unter 0821/323-2610 melden. (AZ)