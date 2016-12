2016-12-29 00:32:09.0

Augsburg Hungriger Ladendieb muss nicht ins Gefängnis

Ein 40-Jähriger stiehlt Hähnchenbrust und Rindsrouladen. An der Kasse kommt es zu einem Handgemenge. Am Ende droht eine Haftstrafe. Warum die Richter Verständnis für den Mann haben. Von Peter Richter

Die Justiz hat an diesem Morgen großes Geschütz aufgefahren. Die Anklage gegen den 40-Jährigen, der vor einem mit drei Richtern besetzten Schöffengericht steht, lautete auf räuberischen Diebstahl. Dem Mann, der seit Jahrzehnten für einen Hersteller von Büromöbeln arbeitet, droht Gefängnis. In einem Supermarkt der Stadt war er erwischt worden, wie er Lebensmittel stehen wollte.

Aus Hunger, wie er dem Richter glaubhaft versichert. Zwei Tage habe er fast nichts gegessen, weil kein Geld mehr da war. Dem gebürtigen Türken ist die Anspannung anzumerken. Er zittert vor Aufregung. Mit Geld aus Flaschenpfand hatte er sich etwas zu Essen kaufen wollen. Doch als er im Laden steht, sind für den 40-Jährigen die Verlockungen zu groß.

An der Kasse legt er nicht alles aufs Förderband. Heimlich hat er ein Glas Nutella, eine Hähnchenbrust, Rindsrouladen, auch etwas Unterwäsche in seinen Rucksack verschwinden lassen. Ware im Wert von 59,62 Euro. Als die Kassiererin den Kunden bittet, seinen Rucksack zu öffnen, gerät dieser in Panik, will weglaufen. Doch die Kassiererin hält den Rucksack fest umklammert. Nach kurzem Gezerre lässt der Dieb los, rennt davon. Fünf Minuten später kehrt der Mann in den Laden zurück, will sich für sein Verhalten entschuldigen. Zu spät. Er läuft Beamten einer Polizeistreife in die Arme.

1975 ist der Mundraub-Paragraf abgeschafft worden. Wer heute wegen Hunger im Supermarkt klaut, begeht Ladendiebstahl. Doch der Angeklagte hat am Rucksack gezogen. Er hat, wenn auch nur für Sekunden, Gewalt ausgeübt, um die Beute für sich zu behalten. Juristisch gesehen ist dies nicht mehr einfacher, sondern räuberischer Diebstahl. Mindeststrafe ein Jahr Gefängnis. Für den jungen Staatsanwalt liegt der Fall damit klar. Zwar sieht auch der Ankläger strafmildernde Gründe, dennoch beantragt er eine Haftstrafe von elf Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Das Fatale, der 40-Jährige, der einen festen Arbeitsplatz hat, müsste dennoch ins Gefängnis. Er steht unter offener Bewährung. Die Polizei hatte ihn zweimal betrunken am Steuer erwischt.

Der Angeklagte hat jedoch Glück, findet Menschen, die sich vor Gericht für ihn einsetzen. Sein Verteidiger Ralf Schönauer legt dem Gericht ein Zeugnis seines Arbeitgebers vor, das mehr als nur positiv ist. Vergleicht man es mit Schulnoten, ist es eine glatte Eins. Der Firmenchef äußert ferner, er habe sich eine Zeit lang „große Sorgen“ um seinen Mitarbeiter gemacht, der die Folgen seiner Scheidung nicht zu verkraften schien. Die Trennung von seiner Frau hat den 40-Jährigen auch finanziell in ein Desaster gestürzt.

Kassiererin des Supermarktes verzichtet auch Strafanzeige

Da er momentan ohne Führerschein ist, verdient er deutlich weniger. Nach Abzug von Unterhaltszahlungen soll er mit 200 Euro im Monat auskommen. Seine Firma hilft mit Vorschüssen aus. Inzwischen ist seit der Scheidung ein Jahr vorbei, der Angeklagte ist dabei, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Auf seine Bitte hin hat er einen Bewährungshelfer an seiner Seite. Urinproben zeigen, er ist wieder „trocken“.

Im Prozess wird auch die Kassiererin aus dem Supermarkt gehört. „Ich bin mir sicher, dass es keine böse Absicht war“, bewertet die Zeugin ihr kurzes Gerangel mit dem Angeklagten. Die 31-Jährige hat ausdrücklich auf eine Strafanzeige verzichtet.

Am Prozessende ist auch das Schöffengericht milde gestimmt. Der 40-Jährige muss trotz zweier offener Bewährungen nicht ins Gefängnis, wird zu einer Geldstrafe von 1750 Euro verurteilt. Wegen eines Diebstahls, bei dem, so Amtsrichter Stefan Lenzenhuber, Gewalt keine Rolle gespielt hat.