2018-01-23 11:55:00.0

Augsburg IG Metall: 5000 Beschäftigte protestieren in Augsburg

Die IG Metall verstärkt ihren Protest in der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Am Dienstag kamen 5000 Streikende nach Augsburg.

Heute fand in Augsburg eine zentrale Kundgebung statt. Laut der Gewerkschaft kamen rund 5000 Teilnehmer. Die Beschäftigten, die zum Warnstreik aufgerufen waren, zogen in zwei Sternmärschen zum Veranstaltungsort. Die Kundgebung begann um 11.30 Uhr am Willy-Brandt-Platz.

Der erste Demonstrationszug startete am Buz-Tor der Firma MAN Diesel & Turbo an der Ecke Sebastianstraße. Eine halbe Stunde startete der zweite Demonstrationszug. Treffpunkt war der Brunnen am Jakobsplatz. Zuletzt hatte es bereits an Werkstoren mehrerer Augsburger Betriebe Warnstreikaktionen der Beschäftigten gegeben. (möh)

