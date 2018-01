2018-01-10 07:15:00.0

Augsburg IG-Metall-Tarifkampf erreicht Augsburg: Streiks bei Ledvance

In der Metall- und Elektroindustrie stehen am Mittwoch Warnstreiks an. Auch in Augsburg legen Beschäftigte ihre Arbeit nieder. Gestreikt wird bei Premium Aerotec und Ledvance. Von Michael Hörmann

Mit ersten Warnstreiks erhöht die IG Metall im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie den Druck auf die Arbeitgeber. Mehr als 3000 Beschäftigte des Autobauers Porsche legten am Montag in Stuttgart für rund eine Stunde die Arbeit nieder.

In der Metall- und Elektroindustrie sieht es nach einem Arbeitskampf aus. Die Gewerkschaft IG Metall ruft derzeit bundesweit die Beschäftigten zu Warnstreiks auf, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Der Tarifkonflikt kommt jetzt nach Augsburg. Die Stadt ist an diesem Mittwoch Schauplatz von zwei höchst unterschiedlichen Aktionen, bei denen Gewerkschaft und Arbeitgeber eine zentrale Rolle spielen.

Arbeitnehmer auf der Straße, Arbeitgeber im Rathaus

Vor den Werkstoren der Firmen Premium Aerotec und Ledvance gibt es Kundgebungen, zu denen insgesamt mehr als 2500 Teilnehmer erwartet werden. Die Beschäftigten gehen also auf die Straße – und die Arbeitgeber? Sie treffen sich am Mittwoch ebenfalls in Augsburg zu einer großen Veranstaltung. Im Rathaus findet am Abend der traditionelle Neujahrsempfang der Arbeitgeberverbände statt. Mehrere hundert geladene Gäste werden erwartet. Gastredner ist der frühere Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD). Der Titel seines Impulsreferats lautet: „Am Anfang eines neuen Jahres – Anmerkungen zur politischen und wirtschaftlichen Lage.“ Es darf davon ausgegangen werden, dass Clement zur laufenden Tarifrunde Stellung bezieht. Sind die Gastgeber des Empfangs doch die vbw-Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände Bayme in Schwaben.

Gestreikt wird auch bei Ledvance

Bei der IG Metall heißt es, dass die Beschäftigten in den heimischen Betrieben motiviert für einen möglichen Arbeitskampf seien. Der Augsburger IG Metall-Chef Michael Leppek sagt: „Mit den Warnstreiks beteiligen sich die Beschäftigten aktiv an den Tarifverhandlungen. Sie stärken und stützen nicht nur die Position der IG Metall, sondern üben auch öffentlich Druck auf die Arbeitgeber aus.“ Warnstreiks sind befristete Arbeitsniederlegungen von einigen Stunden. Die Gewerkschaft fordert für die rund 3,9 Millionen Beschäftigte sechs Prozent mehr Geld und eine Wahloption, ihre Arbeitszeit für bis zu zwei Jahre auf bis zu 28 Stunden die Woche zu verringern. Das lehnen die Arbeitgeber kategorisch ab. Sie haben bisher Lohnzuwächse von zwei Prozent und eine Einmalzahlung angeboten sowie eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten nach oben verlangt. Die Warnstreiks sind am Mittwoch ab 10.30 Uhr bei Premium Aerotec in Haunstetten sowie ab 13.30 Uhr bei Ledvance an der Berliner Allee. Bei Ledvance geht es um viel mehr als nur um mehr Geld.

Das Augsburger Werk steht vor der Schließung. Zumindest hatten dies die Firmenchefs Ende vergangenen Jahres angekündigt. Dagegen laufen die 650 Mitarbeiter Sturm. Die Gewerkschaft und die heimische Politik stehen an der Seite der Ledvance-Mitarbeiter.

