2017-02-03 11:57:00.0

Augsburg In Augsburg kommen immer mehr Zwillinge zur Welt

Das Josefinum meldet 86 Geburten von Zwillingspärchen im vergangenen Jahr. Wie Mediziner den Trend erklären.

Auf den Straßen sieht man immer öfter Eltern mit Zwillingskinderwagen, auch in Augsburg. Und der Eindruck, dass es immer mehr Zwillinge gibt, täuscht nicht. In der Klinik Josefinum wurden im vergangenen Jahr 86 Zwillingspärchen geboren. Seit einigen Jahren steigen dort nicht nur generell die Geburtenzahlen, auch der Anteil der Zwillinge an allen Geburten hat sich deutlich erhöht.

In der Augsburger Klinik stieg er von 1,5 Prozent der Geburten im Jahr 1997 auf 2,7 Prozent im Jahr 2016. Das berichtet der Leiter der Pränatal- und Geburtsmedizin an der Frauenklinik des Josefinum, Dr. Dirk Kersten. Gibt es diesen Trend nur im Josefinum, oder er deutschlandweit zu beobachten? „Teils, teils“, sagt Kersten. Nach Angaben des statistischen Bundesamts steigt in ganz Deutschland der Anteil der Mehrlingsschwangerschaften an. 2015 lag er aber immer noch bei weniger als zwei Prozent aller Geburten. Für 2016 liegen die aktuellsten Zahlen bisher noch nicht vor.

ANZEIGE

Was sind die Ursachen?

Für Laien liegt die Vermutung nahe, dass der Trend mit einer steigenden Anzahl künstlicher Befruchtungen zu tun hat. Mediziner Kersten hält das für eher unwahrscheinlich. „Seit etwa 20 Jahren ist es üblich, bei künstlichen Befruchtungen nur noch zwei Embryonen einzusetzen, das war zuvor anders“, sagt er, „ das führt natürlich zu der einen oder anderen Zwillingsgeburt, aber nicht in dem Maß.“ In den Medien werden zwar einzelne spektakuläre Fälle gezeigt, bei denen mehr Embryonen eingesetzt wurden. Doch davon merken die Ärzte am Josefinum sehr wenig, so Kersten.

Die überproportionalen Steigerung von Zwillingsgeburten am Josefinum führt der Mediziner auf zwei Gründe zurück. Das Augsburger Krankenhaus hat eine der größten Geburtskliniken bundesweit und auch eine Station für Frühgeborene. Deshalb kommen viele Frauen mit Risikoschwangerschaften. Einen anderen Grund sieht der Mediziner in einer generellen Zentralisierung im Krankenhauswesen. Im Josefinum arbeite man mit etlichen kleineren Häusern zusammen, die Schwangeren mit Schwierigkeiten oder Risikofaktoren die Entbindung dort empfehlen.

Zwillingswunsch ist selten

Dass eine Frau sich unbedingt Zwillinge wünscht, hat Dr. Kersten bisher kaum erlebt. Die Elternpaare in seiner Sprechstunde sehnen die Nachricht einer Zwillingsschwangerschaft nicht herbei, nehmen sie dann aber gefasst an, so seine Erfahrung. (AZ/eva)