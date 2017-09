2017-09-24 08:45:00.0

Augsburg In einem Wahllokal musste heute schon die Feuerwehr anrücken

Die Bundestagswahl ist am Morgen auch in Augsburg trotz eines widerspenstigen Türschlosses plangemäß angelaufen. Bis 18 Uhr kann gewählt werden Von Stefan Krog

In Augsburg ist am Morgen die Bundestagswahl planmäßig angelaufen. In einem Wahllokal musste die Feuerwehr anrücken und die Tür öffnen, nachdem sich das elektronische Schloss nicht hatte öffnen lassen. Allerdings konnte das Problem behoben werden, bevor das Wahllokal öffnen sollte. Bei den 1600 Wahlhelfern habe es zudem mehrere Krankmeldungen gegeben. „Aber die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl ist kein Problem“, so Wahlleiter Dieter Roßdeutscher am Sonntagvormittag.

In Augsburg sind heute rund 190000 Bürger zur Wahl aufgerufen. Mehr als 42000 hatte im Vorfeld die Unterlagen für die Briefwahl beantragt, dürften ihre Stimme mittlerweile also abgegeben haben. Es gibt 207 Wahllokale, in denen die Bürger bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben können.

Bei plötzlicher Erkrankung können Briefwahlunterlagen heute noch bis 15 Uhr im Bürgerbüro Stadtmitte beantragt und durch einen Bevollmächtigten abgeholt werden. In diesen Fällen ist ein Nachweis in Form eines Attestes oder Einweisungsscheins vorzulegen. Zur Entgegennahme von Briefwahlunterlagen ist das Bürgerbüro bis 18 Uhr geöffnet. Das Wahlamt ist unter den Telefonnummern 324-1950, 324-1951, 324-1952 und 324-1953 erreichbar.