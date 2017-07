2017-07-03 18:45:00.0

Augsburg Jäckel führt weiterhin den CSU-Kreisverband im Osten

Andreas Jäckel ist als Vorsitzender des CSU-Kreisverbands Ost bestätigt worden. Jetzt soll er als Kandidat für die Landtagswahl im Herbst 2018 nominiert werden Von Michael Hörmann

Die Rückendeckung im Kreisverband Ost der Augsburger CSU genießt Stadtrat Andreas Jäckel. Der 51-Jährige ist ohne Gegenkandidat als Vorsitzender im Amt bestätigt worden. Von 56 gültigen Stimmen entfielen 53 auf ihn – ein respektables Ergebnis. Ähnliches gilt für die Stellvertreterriege. Horst Hinterbrandner, Ruth Hintersberger, Ralf Schönauer und Eva Weber werden auch in den nächsten beiden Jahren an der Seite von Jäckel stehen. Das Quartett wurde ebenfalls mit großem Zuspruch im Amt bestätigt. Bei der CSU im Osten herrsche Harmonie, hieß es nach der Kreisdelegiertenversammlung. Zur Erinnerung: Vor Kurzem hatte sich Leo Dietz, Vorsitzender des Kreisverbands West, gegen die Herausforderin Iris Steiner im Amt behauptet.

Jäckel, der seit dem Jahr 2009 den Kreisverband Ost führt, hatte keinen Gegenkandidaten. Als Ziele für die nächste Zeit gibt Jäckel die Parole aus, den Bundestagswahlkampf und den im nächsten Jahr anstehenden Landtagswahlkampf engagiert anzugehen, um bei den Wahlen selbst erfolgreich abzuschneiden. In der inhaltlichen Arbeit vor Ort gehe es darum, die Interessen der Stadtteile, die zum Kreisverband gehören, wahrzunehmen und die Dinge voranzutreiben. Als Beispiele nennt Jäckel die Entwicklung des Zwölf-Apostel-Platzes in Hochzoll und des Flößerparks in Lechhausen.

ANZEIGE

Dass Jäckel bei der Landtagswahl selbst eine ganz zentrale Rolle einnehmen dürfte, ist absehbar. Der CSU-Mann, der bei der Kreissparkasse Augsburg tätig ist, soll als Direktkandidat im Stimmkreis Augsburg-Ost ins Rennen gehen. Die Chancen stehen gut, zumal der Zuspruch aus der Kreisdelegiertenversammlung dokumentiert, dass Jäckel unumstritten scheint. Er selbst hält sich mit einer Bewertung zurück: „Ich habe auch ganz bewusst dieses Thema bei der Kreisdelegiertenversammlung ausgeklammert.“ Nach der Wahl ist nun aber vor der Wahl: Bereits am 24. Juli wird die CSU ihren Landtagskandidaten bestimmen. Jäckel hat seine Ambitionen angemeldet, als klar war, dass der amtierende Landtagsabgeordnete Bernd Kränzle, 74, auf eine erneute Direktkandidatur verzichtet.

Die Nominierungsversammlung fällt übrigens auf den Geburtstag von Andreas Jäckel, der am 24. Juli 52 Jahre alt wird. Dieses Zusammentreffen der Termine sei aber kein strategischer Zug, erläutert er: „Als dieser Termin vor einem halben Jahr ausgemacht wurde, war überhaupt nicht absehbar, dass ich als Kandidat antrete.“