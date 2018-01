2018-01-22 11:45:00.0

Augsburg Jagen und Fischen: Auf der Jagd nach neuen Rekorden

Die „Jagen und Fischen“ entwickelt sich zu einem Erfolgsfaktor für die Messe Augsburg. Heuer kamen noch einmal mehr Besucher als bereits im Vorjahr. Von Michael Hörmann

Am Sonntag ist die viertägige Messe „Jagen und Fischen“ im Augsburger Messezentrum zu Ende gegangen. Der Veranstalter zieht danach ein positives Fazit. Messechef Gerhard Reiter sagt: „Wir haben unsere Position als Süddeutschlands größte und beliebteste Messe für Jagd und Fischerei weiter ausgebaut.“ Das zeige sich auch an der konstant steigenden Besucherzahl sowie am Zuwachs der Aussteller.

Insgesamt kamen knapp 34000 Besucher ins Messezentrum. An die 300 Aussteller boten Informationen an. Die Angebote richteten sich an Sport- und Bogenschützen, Jäger, Fischer und Naturliebhaber. Im Vorjahr kamen 32000 Besucher zur Messe. Die Bedeutung der „Jagen und Fischen“ für den Messestandort Augsburg lässt sich in einem Vergleich der Besucherzahlen ablesen.

Sie gehört mittlerweile im Jahreskalender zu den bestbesuchten Veranstaltungen. Zum Vergleich: Zur Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) kamen im Vorjahr 87400 Besucher, die Westernausstellung Americana zählte knapp 52000 Besucher. Die Weltleitmesse Interlift, die die Aufzugsbranche bedient, registrierte im Vorjahr 21260 Fachbesucher, was ebenfalls einen neuen Rekord bedeutete. Zur Fachmesse GrindTec, die sich mit dem Themenfeld Schleiftechnik befasst, kamen 2016 knapp 18000 Besucher.

Zurück zur „Jagen und Fischen“: Ulrich Krafczyk, Geschäftsführer des Fischereiverbandes Schwaben, und Dr. Oliver Born, Leiter der Fischereifachberatung Bezirk Schwaben, zeigten sich zufrieden über das Interesse der Besucher an den Infoständen. Ein aktuelles Thema sprachen die Organisatoren der Sonderschau Fischerei direkt an: das Problem der Verschlammung unserer Gewässer. „Die Situation ist dramatisch“ sagt Krafczyk. Bedingt durch Starkregenfälle und einseitig bewirtschaftete Ackerflächen werde zunehmend Schlamm in Bäche und Seen gespült.

Als Volltreffer, so bilanziert Messechef Reiter, erwies sich die Erweiterung des Angebots um den Schießsport. Es gab hier die Messe Augsbow mit über 1500 Quadratmetern Präsentationsfläche.

Die nächste „Jagen und Fischen“ findet vom 17. bis 20. Januar 2019 in der Messe Augsburg statt.