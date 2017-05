2017-05-23 19:00:00.0

Kickboxen Jede Menge Action im Ring

Bei der ausverkauften Megesheimer Fight Night kommen die Kämpfer aus ganz Deutschland und ein Team sogar aus Frankreich. Wassili Gebel begeistert die Zuschauer.

Megesheim Actiongeladene Kämpfe gab es in Megesheim bei der ausverkauften Fight Night zu sehen. Zu Beginn der Veranstaltung hatte der Megesheimer Nachwuchs die Chance, erste Erfahrungen im Ring zu sammeln. 16 weitere Kämpfe in verschiedenen Gewichtsklassen sowie zwei knapp bekleidete Ringgirls sorgten für eine Bombenstimmung in der Halle. Blut und Schweiß stand den Kämpfern ins Gesicht geschrieben. So steigerte sich die Stimmung von Kampf zu Kampf, bis am Ende der Hauptkampf auf dem Programm stand. Die verschiedenen Boxclubs kamen aus ganz Deutschland, ein Team sogar bis aus Frankreich.

Zunächst stieg bei der Jugend Kenny Ziegelbauer für die Megesheimer in den Ring und lieferte sich mit seinem Kontrahenten aus Windsbach einen atemberaubenden Fight. Christian Kühn kämpfte gegen Kevin Moosz aus Uhingen. Dieser Kampf war auf drei Runden angesetzt und bot den Zuschauern einen spannenden Kampf, den Kühn in der dritten Runde durch K. o. gewann. Simon Moreau (Megesheim ) stieg gegen Harjot Jandu aus Heidenheim in den Ring. Dieser Fight war ein Rückkampf in der Gewichtsklasse bis 75 kg. Nach spannenden drei Runden ging der Sieg nach Heidenheim.

Bei den Damen bis 60 kg kämpfte die dreifache Weltmeisterin Cheyenne Hanson aus Augsburg gegen Aurore Dos Santos aus Frankreich. Dieser Kampf ging mit 3:0 Richterstimmen an die Augsburgerin.

Beim Highlight des Abends standen sich Wassili Gebel und Kabüs Kaba in fünf Runden um den deutschen Meistertitel im Ring gegenüber. In der ersten Runde dominierte Kabüs den Kampf, musste aber im zweiten Durchgang nach einem Drehkick von Gebel angezählt werden. Die dritte Runde war ausgeglichen. Ab der vierten Runde beherrschte Gebel mit klasse Kicks und Boxkombinationen bis zum Ende des Kampfes seinen Kontrahenten. So blieb am Ende verdient der Titel in Megesheim. Trainer und Veranstalter Jürgen Schneider ist sehr stolz auf seinen Schützling. Das Team konnte in den letzten fünf Jahren viel erreichen und reiste um die ganze Welt – Italien, Spanien, Türkei, Dänemark, Iran und Miami/ Florida. Er erreichte schwäbische, bayerische und deutsche Meistertitel, wurde sogar Europa- und Weltmeister. (pm)