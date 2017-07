2017-07-20 17:53:00.0

Augsburg Jetzt wird am Theater gebaggert

In der früheren Grünanlage am Theater haben jetzt die Erdarbeiten im Zuge der Sanierung begonnen. Sie hatten sich verzögert.

In der früheren Grünanlage am Theater haben jetzt die Erdarbeiten im Zuge der Sanierung begonnen. Ein Bagger trug die obere Rasenschicht ab, im weiteren Verlauf wird eine drei Meter tiefe Grube für die archäologischen Untersuchungen angelegt. Dann werden die Archäologen bis zum Jahresende das Sagen auf dem Areal haben. Sie werden dort voraussichtlich auf Reste der Augsburger Stadtbefestigung stoßen. Im kommenden Jahr soll die Grube dann auf elf Meter Tiefe ausgehoben werden. In diesem Bereich wird ein zweistöckiger Technikkeller fürs Theater angelegt. Eigentlich hätten die Arbeiten bereits im April losgehen sollen, verzögerten sich aber, weil die Gefahr durch Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg geklärt werden musste. Parallel zu den Außenarbeiten starten kommendes Jahr die Arbeiten im Großen Haus zur Sanierung. (skro)