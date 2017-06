2017-06-25 13:50:53.0

Augsburg Jugendliche randalieren in Tram und verletzen Fahrerin

Fünf Jugendliche randalierten laut Polizei erst in einer Augsburger Tram der Linie 3 und zerstörten eine Tür. Am Ende soll einer von ihnen die Fahrerin verletzt haben.

In Pfersee kam es am Samstagabend zu einem Angriff. Fünf Jugendliche, vier Mädchen und ein Junge, waren nach Angaben der Polizei am Stadtberger Hof in die Straßenbahn der Linie 3 eingestiegen. Auf der Fahrt sollen sie zuerst auf einen Fahrkartenautomaten eingeschlagen haben.

Schließlich beleidigte die Gruppe die 39-jährige Fahrerin der Straßenbahn "aufs Übelste", so die Polizei. Die Frau wies die Jugendlichen auf ihr unangebrachtes Verhalten hin, worauf die Gruppe an der Haltestelle Eberlestraße ausstieg. Einer der Jugendlichen trat laut Polizei so gegen die Straßenbahntür, dass diese zu Bruch ging. Die fünf Jugendlichen flüchteten daraufhin.

Die Jugendlichen konnten unerkannt flüchten

Die Fahrerin der Tram jedoch entschloss sich, die Gruppe zu verfolgen - und konnte eines der Mädchen einholen. Ein Jugendlicher kehrte nach Angaben der Polizei aber um und trat der 39-Jährigen gegen den Oberkörper. Die Frau fiel und verletzte sich leicht, auch ihre Brille ging zu Bruch.

Die fünf Randalierer konnten sich schließlich unerkannt in die Parkanlage der Perzheimstraße flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich über die Telefonnummer 0821/323-2610 melden können. AZ