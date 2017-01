2017-01-15 15:20:00.0

Augsburg Junger Mann schlägt von hinten Rentner nieder

Am Freitagabend ist ein 83-jähriger Mann beim Spazierengehen in der Hammerschmiede niedergeschlagen worden. Was ein anderer Fall damit zu tun haben könnte.

Ein bisher unbekannter Täter hat am Freitagabend einen 83-jährigen Spaziergänger niedergeschlagen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)