2017-05-31

Augsburg K&L Ruppert schließt Filiale in der Innenstadt

Bald verabschiedet sich das Bekleidungshaus vom Königsplatz. Warum sich K&L Ruppert dazu entschieden hat und weshalb die Filialen in Haunstetten und Gersthofen erhalten bleiben. Von Andrea Wenzel

Das Bekleidungshaus K&L Ruppert wird seine Hauptfiliale am Augsburger Königsplatz zum 31. Juli schließen. Die Nachricht, die das Unternehmen am Mittwoch auf AZ-Anfrage bestätigte, sorgt für Aufregung. Mit dem Auszug in wenigen Wochen verlässt nach Galeria Kaufhof ein weiteres Traditionsgeschäft die Innenstadt. K&L Ruppert prägte 27 Jahre lang das Stadtbild am Eingang zur Bürgermeister-Fischer-Straße.

"Die Entscheidung, die Filiale zu schließen, ist uns nicht leicht gefallen, macht aber angesichts unserer strategischen Überlegungen absolut Sinn", begründet Marcus Brüning, Vorstand von K&L Ruppert, den Schritt. Man wolle das Filialnetz "harmonisieren". "Wir haben einerseits eingeschossige Filialen in Centern und Fachmärkten und eben auch in Immobilien mit vielen Stockwerken direkt in der Innenstadt. Das wollen wir angleichen", sagt Brüning. Man habe zuletzt beobachtet, welche Kunden zu K&L kommen, wie sie das tun und welche Bedürfnisse sie haben. Dabei sei deutlich geworden, dass Filialen über mehrere Stockwerke ohne Parkmöglichkeiten weniger angenommen werden als Geschäfte auf einer Etage und einem Parkplatz direkt vor der Tür.

"In Innenstadtlagen wird unser Geschäft immer schwieriger. Wir beobachten eine Verlagerung nach draußen. Randfilialen laufen besser", sagt Brüning. Deshalb bleibt K&L-Ruppert in Haunstetten und Gersthofen auch weiterhin vertreten. Zudem wird die Eröffnung eines weiteren Standorts im Raum Augsburg geprüft.

Anspannung ist den K&L-Angestellten anzumerken

Für die 26 Mitarbeiter und vier Azubis der Augsburger-Innenstadt-Filiale soll eine akzeptable und sozialverträgliche Lösung gefunden werden. "Es bekommen alle – mit Ausnahme einiger Schüleraushilfen – ein Weiterbeschäftigungsangebot in einer anderen umliegenden K&L-Filiale", so Brüning. Die Gespräche mit dem Betriebsrat fänden Anfang Juni statt.

K&L Ruppert wird 1962 von Karl Ruppert gegründet.



Das Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz im oberbayerischen Weilheim und wird von Susanne Ruppert, der Tochter des Gründers Karl Ruppert, geführt.



Das Bekleidungshaus betreibt nach eigenen Angaben mehr als 60 Filialen in ganz Deutschland und beschäftigt etwa 1400 Mitarbeiter.



Mit bis zu 100 Auszubildenden gehört das Unternehmen seinen Angaben nach zu den größten Ausbildungsbetrieben im bayerischen Textil-Einzelhandel.





Für die Betroffenen mag das ein kleiner Trost sein inmitten der derzeitigen Stimmung. Öffentlich äußern darf sich zwar keiner von ihnen, aber die Anspannung ist den Angestellten beim Besuch vor Ort anzumerken. "Kein Kommentar", winkt eine Beraterin ab und ist sichtlich erleichtert, dass ein älterer Herr ihre Hilfe braucht. Und auch die Kunden sind enttäuscht: "Bei K&L gibt es die ein oder andere Ware, die ich sonst in Augsburg nicht so einfach bekomme", schildert eine ältere Dame, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Bürgermeister-Fischer-Straße sei ein attraktiver Standort

Als "Verlust" bezeichnet auch Wolfgang Puff vom Schwäbischen Einzelhandelsverband den Rückzug von K&L. "Ich bin ehrlich überrascht. Die Textilbranche boomt zwar nicht gerade, aber K&L hat in Augsburg eine gute und alteingesessene Lage und ein treues Publikum", ordnet der Handelsexperte ein. Der Wirtschaftsförderung der Stadt fehlt bisher eine offizielle Bestätigung, weshalb sie sich nicht weiter zum Thema äußern will. Nur so viel: Die Bürgermeister-Fischer-Straße sei ein attraktiver Standort. Das habe die rasche Nachbesetzung der ehemaligen Räume von Galeria Kaufhof durch den Textil- und Schuhhändler Schmid gezeigt.

Wer die Nachfolge von K&L antreten wird, steht derzeit noch nicht fest. "Es wird ein neues Konzept geprüft, das wohl auch einen Umbau des Gebäudes zur Folge haben wird", beschreibt Marcus Brüning. Genauere Details will er aber nicht nennen. Handelsexperte Wolfgang Puff wünscht sich einen Nachfolger mit wertigem Angebot, um die Attraktivität der Innenstadt beibehalten zu können. Die Chancen der Mitarbeiter am Arbeitsmarkt schätzt er folgendermaßen ein: "Es ist derzeit in der Textilbranche nicht einfach, aber es ist auch nicht aussichtslos. Gegebenenfalls müssen die Damen und Herren etwas flexibel sein und sich vielleicht etwas verändern, was das Angebot der Ware betrifft."