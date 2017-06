2017-06-01 06:44:44.0

Kommentar K&L Ruppert verlässt Augsburger Innenstadt: Ein Rückzug aus dem Nichts

Die Nachricht kam völlig überraschend: K&L Ruppert verabschiedet sich aus der Augsburger Innenstadt. Was dahinter steckt, will das Unternehmen nicht verraten. Von Michael Hörmann

Der angekündigte Abschied von K&L Ruppert aus der Innenstadt kommt völlig überraschend (mehr dazu lesen Sie hier). Irritieren muss der Rückzug auch deshalb, weil das Augsburger Haus noch vor einigen Jahren von der Unternehmensführung als Flaggschiff des Modehauses bezeichnet wurde. Jetzt hört sich die Botschaft ganz anders an.

Ist möglicherweise mehr als eine Filiale betroffen?

Wenn sich Modehäuser auf dem hart umkämpften Textilmarkt zu Schließungen durchringen, ist meist mehr als eine Filiale betroffen. Dass nun momentan allein das große Augsburger Haus auf dem Plan steht, ist daher schwer nachvollziehbar. Offenbar will sich das Unternehmen auch nicht ganz in die Karten blicken lassen, welche Pläne in der Schublade liegen.

Die Suche nach einem anderen Gebäude läuft

Abseits vom wohl unumgänglichen Abschied aus der Bürgermeister-Fischer-Straße läuft die Suche nach einem anderen Gebäude. Dem wird vom Unternehmen nicht widersprochen. Insofern spricht doch einiges dafür, dass K&L Ruppert dem Standort Augsburg treu bleiben wird. Wohin die Reise geht, was die Größenordnung der künftigen Filiale anbelangt, mag an den Vergleichszahlen der Quadratmeter ablesbar sein: In der Stadt Augsburg sind es derzeit 5000 Quadratmeter, deutlich kleiner sind die Häuser in Haunstetten (2000 Quadratmeter) und Gersthofen (1900 Quadratmeter).