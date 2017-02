2017-02-28 11:25:00.0

Augsburg Kabine reißt in zwölf Metern Höhe ab - Kranführer gerettet

In Augsburg kippt ein Kran um und klemmt seinen Kranführer ein. Der Mann muss von der Höhenrettung der Berufsfeuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden. Von Axel Hechelmann und Ina Kresse

In Augsburg-Lechhausen ist am Dienstagvormittag ein Kranführer schwer verletzt worden. Der Kran auf einem Werksgelände im Mühlmahdweg kippte, woraufhin der Mann mitsamt der Führerkabine acht Meter in die Tiefe stürzte. Er blieb in vier Metern Höhe über dem Boden hängen.

Der Kranführer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und brach sich den Unterschenkel. Nach Angaben der Polizei schwebt der Mann nicht in Lebensgefahr.

Ursache für Kran-Unglück noch unklar

Er wurde ins Krankenhaus gebracht, auch ein Rettungshubschrauber landete für den Einsatz auf dem Firmengelände.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei, die sich auf den Werksleiter beruft, liegt der Neupreis des Krans bei etwa 750.000 Euro.

Die Ursache für das Unglück ist noch nicht bekannt.

Die Bergung des Kranführers aus der Kabine gestaltete sich schwierig. Die Berufsfeuerwehr Augsburg rückte auf dem Betriebsgelände mit insgesamt 26 Einsatzkräften an. Darunter befanden sich acht Höhenretter, die auf derartige Einsätze spezialisiert sind. Wie Feuerwehr-Pressesprecher Anselm Brieger berichtet, hing die Führerkabine des umgestürzten Krans noch in fünf Metern Höhe. "Gott sei Dank haben wir mit der Drehleiter die Kabine erreicht. Sonst hätten wir den Verletzten mit der Trage abseilen müssen."

Eine halbe bis dreiviertel Stunde waren die Höhenretter damit beschäftigt, den eingeklemmten Patienten zu versorgen und aus der beschädigten Kabine zu befreien. Dabei wurde hydraulisches Werkzeug eingesetzt. Die Höhenretter selbst mussten sich bei der Arbeit in dieser Höhe sichern. Als der Patient befreit war, kam er auf eine spezielle Trage, die sich auf dem Drehleiter-Korb befestigen lässt, erklärte Brieger.

Für die Berufsfeuerwehr Augsburg sind derartige Einsätze nicht selten. "Im Jahr 2016 wurde die Höhenrettungsgruppe 32 Mal alarmiert", berichtet der Pressesprecher. Das Einsatzspektrum sei hier aber breit. "Das kann ein Mensch sein, der damit droht zu springen, das kann aber auch ein Betriebsunfall sein, wie jetzt in diesem Fall." Auch bei Sturmschäden, einer hilflosen Katze auf einem Baum oder einem Unglück in einer Grube würden die Höhenretter eingreifen.