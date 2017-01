2017-01-24 13:35:37.0

Wetter Kältester Januar seit Jahrzehnten lässt Augsburg frieren

Der Winter gibt sich alle Mühe: Auch in Augsburg sind die Temperaturen richtig eisig - es ist der kälteste Januar seit Jahrzehnten. Aber warum ist es zurzeit eigentlich so kalt? Von Luisa Riß

Dieser Winter ist definitiv nichts für kälteempfindliche Menschen - besonders der Januar sorgt mit seinen eisigen Temperaturen fürs große Frieren.

In diesem Jahr ist es in Augsburg besonders kalt - mit einer Durchschnittstemperatur von minus 4,9 Grad Celsius ist das laut WetterKontor der kälteste Januar seit mindestens 1989. Weiter reichen die vergleichbaren Daten dieser Meteorologen nicht zurück.

In den Jahren 1997, 2006 und 2009 musste in Augsburg zwar auch schon bei durchschnittlich minus 3,7 Grad gebibbert werden, aber den Januar-Kälterekord hält zweifellos das Jahr 2017.

Nicht immer gestaltete sich der Jahresanfang in Augsburg frostig. Der Januar 2007 war mit einer Durchschnittstemperatur von plus 4,1 Grad der wärmste seit mindestens 1989. Diese Grafik verdeutlicht, wie unterschiedlich die Temperaturen im Januar in den verschiedenen Jahren waren:

Hoch "Brigitta" sorgt für Kälte

Was ist eigentlich der Grund für die derzeit eisigen Temperaturen? Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von WetterKontor erklärt: "Zunächst brachte der Kaltlufteinbruch viel Schnee." Seit etwa zehn Tagen sorgt Hoch "Brigitta" für etwas sonnigeres Winterwetter- die Sonneneinstrahlung ist aber eher schwach und wird vom Schnee reflektiert.

Laut Schmidt sorgen vor allem die kalten, klaren Winternächte dafür, dass sich die bodennahe Kaltluftschicht ausbreitet. Ergebnis: Die Temperaturen sind frostig.

Die Kälterekorde der letzten Jahre 1 von 9 vorherige Seite nächste Seite

Wo wurden in den vergangenen Jahren die kältesten Temperaturen gemessen? Unser Überblick verrät es:

Wo wurden in den vergangenen Jahren die kältesten Temperaturen gemessen? Unser Überblick verrät es:

7. Januar 2017: Minus 26 Grad im oberbayerischen Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) und im oberpfälzischen Schorndorf (Landkreis Cham).

7. Januar 2017: Minus 26 Grad im oberbayerischen Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) und im oberpfälzischen Schorndorf (Landkreis Cham).

18. Januar 2016: Minus 23,5 Grad zeigt das Thermometer im bayerischen Oberstdorf.

18. Januar 2016: Minus 23,5 Grad zeigt das Thermometer im bayerischen Oberstdorf.

4. Februar 2015: In Merklingen auf der Schwäbischen Alb geht das Quecksilber auf minus 20,4 Grad zurück.

4. Februar 2015: In Merklingen auf der Schwäbischen Alb geht das Quecksilber auf minus 20,4 Grad zurück.

29. Dezember 2014: In Altheim an der oberen Donau fallen die Temperaturen auf minus 24,9 Grad

29. Dezember 2014: In Altheim an der oberen Donau fallen die Temperaturen auf minus 24,9 Grad

10. Februar 2013: In Oberstdorf herrschen minus 22,9 Grad.

10. Februar 2013: In Oberstdorf herrschen minus 22,9 Grad.

6. Februar 2012: Minus 29,4 Grad werden in Oberstdorf gemessen.

6. Februar 2012: Minus 29,4 Grad werden in Oberstdorf gemessen.

Am 12. Februar 1929 werden im oberbayerischen Wolznach minus 37,8 Grad gemessen (DWD).

Am 12. Februar 1929 werden im oberbayerischen Wolznach minus 37,8 Grad gemessen (DWD).

Der Wetterdienst Meteomedia verzeichnet die tiefste Lufttemperatur mit minus 45,9 Grad am 24. Dezember 2001 am Funtensee in Bayern

Empfehlungen für Autofahrer, gegen Erkältung, Rodeltipps und vieles mehr gibt es im Winter-Special.