Augsburg Kampf gegen hohe Stickoxid-Werte: Augsburg will Geld vom Bund

Um Diesel-Fahrverbote zu verhindern, wollen Autohersteller und Regierung Kommunen auf dem Weg zu sauberer Luft unterstützen. Auch Augsburg möchte Geld. Doch es gibt Hürden. Von Stefan Krog

Mehr Elektromobilität, Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und des Radverkehrs: Diese Maßnahmen sollen helfen, die Stickstoffdioxidwerte in Augsburg zu senken. Dafür möchte die Stadt Geld aus dem eine Milliarde Euro schweren Mobilitätsfonds, den Bundesregierung und Autohersteller zur Vermeidung von Fahrverboten aufgelegt haben, beantragen. Allerdings ist es alles andere als sicher, ob die Stadt von dem Geld profitieren wird.

Denn nach letztem Stand war der Fonds für 28 deutsche Städte und Ballungsräume gedacht, die von der EU im Zuge eines Vertragsverletzungsverfahrens wegen zu hoher Schadstoffwerte gegen Deutschland benannt wurden. Augsburg ist nicht darunter. Der aufgeführte „Ballungsraum München“ umfasse Augsburg nicht, bestätigte eine Sprecherin der EU-Kommission. Hintergrund dürfte sein, dass aus Augsburg im Jahr 2013 keine verwertbaren Messergebnisse kamen, weil der Innenstadtumbau und der Bau des Radwegs in der Karlstraße, wo die am stärksten belastete Messstation steht, in vollem Gang waren.

Die Förderkriterien werden erst festgelegt

Das Bundesverkehrsministerium erklärte auf Anfrage, dass noch nicht abschließend geklärt ist, welche Städte Förderung in Anspruch nehmen können. Eine Arbeitsgemeinschaft aus Bund, Ländern und Kommunen soll am 19. September ihre Arbeit aufnehmen, um Förderkriterien zu klären – das betrifft dann auch die Frage, ob Augsburg etwas bekommen könnte.

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Claudia Roth fordert, dass auch Augsburg profitiert. „Die beiden Dieselgipfel waren doch letztendlich nicht mehr als Show-Veranstaltungen. Nachdem Frau Merkel im Fernsehduell noch harte Worte gegen die betrügerischen Autobauer gefunden hat, ist sie jetzt auf der Internationalen Autoausstellung schon wieder auf Kuschelkurs gegangen. Die betroffenen Kommunen lässt sie dabei im Regen stehen.“

Die Autobranche kämpft mit den Folgen des Diesel-Skandals und gegen Fahrverbote. Auf der IAA rücken die Hersteller alternative Antriebe und autonomes Fahren in den Fokus.

Die Stadt ist jetzt schon dabei, ein Konzept zusammenzustellen, um an eine Förderung zu kommen. „Wir haben die Erwartung, dass Augsburg berücksichtigt wird“, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Aus dem Fonds sollen Intelligente Verkehrssysteme (Stichwort Grüne Welle) und eine Vernetzung von Auto- und öffentlichem Nahverkehr finanziert werden.

Auch vor Ort muss etwas geschehen

Erben verweist darauf, dass vor Ort etwas passieren müsse. „Die angekündigten Software-Updates der Autohersteller werden nicht genug bringen, damit der Grenzwert in Augsburg eingehalten wird“, so Erben mit Verweis auf eine Modellrechnung des Umweltbundesamtes. Die Behörde hatte die zu erwartende Schadstoffminderung anhand der Stadt Mainz für Städte mit eher geringer Grenzwertüberschreitung – wie sie in Augsburg auch der Fall sind – durchgerechnet.

Als eine schnelle Maßnahme prüft das Tiefbauamt, ob der Verkehr in der Grottenau/Leonhardsberg durch andere Ampelschaltungen verflüssigt werden kann. Der andere Ansatz ist, Autoverkehr insgesamt zu reduzieren.

Wie viel Fördergelder nach Augsburg fließen könnten, so sie denn überhaupt kommen, ist unklar. Allerdings dürfte der Löwenanteil des Topfes in extrem belastete Ballungsräume wie München und Stuttgart gehen.

Für angekündigte Sonderprogramme abseits des Fonds kommt Augsburg nur begrenzt in Frage: Bei den Taxis sind 28 Prozent bereits jetzt mit Erdgas- oder Hybridantrieb unterwegs. Der Bund will Elektro-Taxis stärker fördern, doch über deren Praxistauglichkeit müsse man mit den Taxifirmen und der -genossenschaft sprechen, so Erben.

Die Stadtwerke winken ab

Fördern will der Bund auch die Anschaffung von Elektrobussen, doch die Stadtwerke winken ab: Die Technologie sei momentan noch nicht allzu weit, so Sprecher Jürgen Fergg. In Sachen Stickoxid und Feinstaub sei man mit einer kompletten Erdgas-Busflotte seit Jahrzehnten sehr gut aufgestellt. „Wäre Erdgas als Antriebstechnologie verbreiteter, hätte man die ganze Diskussion momentan nicht“, so Fergg.

Zwischen Diesel- und Elektro-Skepsis: Welche Autos sich die Deutschen kaufen 1 von 7 vorherige Seite nächste Seite

Fahrzeugbestand In Deutschland sind derzeit 62,6 Millionen Fahrzeuge angemeldet, davon 45,8 Millionen Pkw (Stand 1. Januar 2017).



Marken: Deutsche Marken machen fast zwei Drittel des Pkw-Bestandes aus. VW ist mit knapp 22 Prozent die anteilsstärkste Marke, gefolgt von Opel (10 Prozent) und Mercedes (9 Prozent).



Antrieb: Die meisten Deutschen sind mit Benzinern unterwegs (knapp 66 Prozent), einen Diesel fuhren zuletzt 33 Prozent. Zum Stichtag gab es in Deutschland 165 405 Hybrid-Pkw (0,4 Prozent) und 34 022 Elektroautos (0,1 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr ist für Hybrid ein Plus von 27 Prozent und bei Elektroautos von 33 Prozent. Zur Erinnerung: Bis zum Jahr 2020 will die Bundesregierung eine Million Elektroautos auf die Straßen bringen.



Neuzulassungen: Dass sich der Markt wandelt, zeigen schon die jüngsten Neuzulassungen. Im August legten alternative Antriebe deutlich zu, wenn auch auf geringem Niveau. Zugelassen wurden 2177 E-Autos (plus 143 Prozent) und 6927 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (plus 76 Prozent). Der Anteil der Diesel-Zulassungen sank im vergangenen Monat um 14 Prozent auf knapp 38 Prozent. Insgesamt ist die Zahl der Neuzulassungen in diesem Jahr um drei Prozent gestiegen.



Autokauf: Das Interesse der Deutschen an einem neuen Auto ist so groß wie nie. Das geht zumindest aus einer Umfrage des Mineralölkonzerns Aral hervor. Danach gaben 41 Prozent der Befragten an, sich in den nächsten 18 Monaten ein anderes Fahrzeug zulegen zu wollen – so viele wie noch nie seit 2003. Jeder Vierte von ihnen wünscht sich einen Neuwagen – das ist ebenfalls ein Rekordwert.



Diesel-Skepsis: Immer mehr Autofahrer wenden sich vom Diesel ab, wenn die Werte der Aral-Umfrage stimmen. Danach wollen nur 18 Prozent der potenziellen Autokäufer einen Diesel. Bei der Umfrage vor zwei Jahren hatten noch 31 Prozent einen Selbstzünder bevorzugt. 52 Prozent gaben zuletzt an, einen Benziner kaufen zu wollen – zehn Prozent mehr als 2015. Für ein Elektroauto sprachen sich fünf Prozent aus. Zwei Jahre zuvor waren es noch zwei Prozent.



Elektro-Skepsis: Was die Befragten vor allem bemängeln ist die geringe Reichweite, der langwierige Ladevorgang und die hohen Anschaffungskosten eines E-Autos. Hinzu kommt das dünne Netz von Ladestationen: Zum Jahresbeginn gab es in Deutschland gut 7400 öffentliche Ladepunkte an 3200 Ladestationen, vor allem in Großstädten und Ballungsräumen. Die Bundesregierung hat 300 Millionen Euro bereitgestellt, um das Netz auszubauen. Auch in der Region tut sich etwas: Bei Zusmarshausen (Kreis Augsburg) soll eine der weltgrößten Stromtankstellen entstehen. Dahinter steht die Firma Sortimo.

Zudem haben die Stadtwerke Pläne, die Zahl ihrer Elektro-Ladestationen von derzeit elf aufzustocken. In einem ersten Schritt seien fünf Schnellladestationen geplant, an denen auch Elektro-Carsharing angeboten werden soll. Inwieweit es dafür Förderung aus dem Diesel-Paket gibt, sei aber unklar, so Fergg.

Wie berichtet hatte der Verband Deutsche Umwelthilfe (DUH) von Augsburg und 44 weiteren Städten im August eine Stellungnahme gefordert, wie sie gedenken, den Stickstoffdioxidwert zu senken. Der Verband hält sich Klagen offen – in Düsseldorf, München und Stuttgart ebneten Gerichtsurteile bereits den Weg für Diesel-Fahrverbote. Die für Augsburg zuständige Regierung von Schwaben (Luftreinhaltung ist Ländersache) hat ein Antwortschreiben verfasst.

Stickstoffdioxid begünstigt Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der zulässige Jahresmittelwert liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. An der Messstation in der Karlstraße wurden vergangenes Jahr 46 Mikrogramm registriert (in München sind es an besonders belasteten Straßen 80 Mikrogramm).