2017-05-05 11:34:33.0

Augsburg Karte: Hier erinnern jetzt Stolpersteine an die NS-Opfer

Seit Donnerstag gibt es in Augsburg zwölf Stolpersteine. Sie erinnern an die Menschen, die den Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Unsere Karte zeigt, wo die Steine liegen. Von Ina Kresse und Sandra Liermann

In Augsburg hat der Kölner Künstler und Stolperstein-Erfinder Gunter Demnig insgesamt zwölf Stolpersteine in Erinnerung an NS-Opfer verlegt.