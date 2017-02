2017-02-05 17:22:00.0

Augsburg Kastanien beim Rossini haben schwere Schäden

Ein Gutachter geht davon aus, dass die drei alten Bäume in Göggingen nicht mehr lange erhalten werden können. Warum sich der Umweltausschuss vor Ort informierte. Von Eva maria Knab

Für drei mächtige Kastanien vor der früheren Pizzeria Rossini in der Butzstraße sieht es schlecht aus. Sie müssen möglichweise gefällt werden. Davon geht Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) nach einem neuen Gutachten aus, das ein Sachverständiger vorgelegt hat.

Das Gutachten des Büros Dolze wurde in Zusammenhang mit einem neuen Bauvorhaben erstellt. Ein privater Investor will das alte Gebäude auf dem Rossini-Gelände abreißen und eine Wohnanlage bauen. Erben zufolge sind die genauen Pläne des Investors noch nicht bekannt. Ziel sei aber, die Öffentlichkeit so früh wie möglich darüber zu informieren, was mit den drei Stadtbild prägenden Kastanien passieren wird. Deshalb machte sich auch der Umweltausschuss vor Ort ein Bild über den Zustand der Bäume.

Höhlungen und Faulstellen

Der Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass alle drei Kastanien durch frühere Kappungen stark vorgeschädigt und nur noch Torsi sind. Auch die starke Versiegelung des Bodens wirke sich ungünstig auf die Vitalität der Bäume aus. Nach Einschätzung des Sachverständigen sind die Kastanien selbst mit einer guten Pflege nur noch „kurz- bis mittelfristig“ zu erhalten. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Untere Naturschutzbehörde der Stadt. Danach hätten die Bäume viele Höhlungen und Faulstellen, die ein Sicherheitsrisiko darstellten. Andererseits können die Kastanien gerade deswegen eine wertvolle Behausung für geschützte Arten wie Fledermäuse sein. Zusätzlich zum Baumgutachten wird deshalb auch noch ein Artenschutzgutachten gefordert.

Plan für Ersatzpflanzungen

Die Freien Wähler hatten bei der Stadt einen Schutz des Baumbestandes beantragt. Sie forderten, das Bauvorhaben nur zu genehmigen, wenn die Kastanien erhalten blieben. Über diesen Antrag wurde im Umweltausschuss nicht abgestimmt. Nach Einschätzung des Amtes für Grünordnung geht dieser Vorstoß zu weit, weil er in das laufende Geschäft der Verwaltung eingreift. Der Umweltausschuss könne eine Empfehlung aussprechen. Fachlich sei aber die Unteren Naturschutzbehörde zuständig, zusammen mit der Bauverwaltung über eine Fällung der Bäume zu entscheiden, so Amtsleiterin Anette Vedder. Bislang habe der Investor noch keinen Antrag auf Fällung gestellt. Falls die Kastanien nicht erhalten werden können, müsse ein Freiflächengestaltungsplan erstellt werden, der aufzeigt, wo Ersatzpflanzungen möglich sind, so Vedder. Christian Pettinger (ÖDP) forderte, den Umweltausschuss frühzeitig darüber zu informieren.