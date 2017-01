2017-01-21 07:00:00.0

Schwabmünchen Kein Schnaps am Faschingsdienstag in Schwabmünchen

Eine Verordnung soll beim Umzug in Schwabmünchen Alkoholmissbrauch und andere sicherheitsgefährdende Aktivitäten verhindern. Die Veranstalter wurden bei der Entscheidung allerdings nicht einbezogen. Von Uwe Bolten

Für viele Menschen gehört zum Faschingstreiben auch der – wenn auch manchmal übertriebene – Genuss von Alkohol. Aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit soll jetzt eine sicherheitsrechtliche Verordnung die Bürger vor Gefahren, die insbesondere beim Faschingsumzug und dem dazugehörigen Rahmenprogramm entstehen, schützen. Der Stadtrat hatte bei seiner jüngsten Sitzung über eine Verordnung zu entscheiden, nach der am Faschingsdienstag, in einem definierten Bereich der Stadt, von 12 Uhr bis 24 Uhr, „Branntwein oder branntweinhaltigen Getränke zu gewerblichen Zwecken nicht in den Verkehr zu bringen ist, insbesondere diese zu verkaufen oder zu Werbezwecken zu verteilen“. Der Ausschank der Getränke in geschlossenen Räumen von Gaststätten zum dortigen Konsum sei davon nicht berührt.

Ebenfalls ist es in diesem Bereich im Freien verboten, als Besucher oder Teilnehmer des Faschingstreibens Branntwein oder branntweinhaltige Getränke hinzubringen, mitzuführen oder zu konsumieren, sowie erkennbar alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss stehend am Faschingstreiben teilzunehmen.

Weiterhin nicht erlaubt ist es, Waffen jeder Art sowie Sachen, die dazu geeignet beziehungsweise bestimmt sind, als Waffen oder Wurfgeschosse Verwendung zu finden, sowie Gas- und Pfeffersprühdosen oder ätzende oder färbende Substanzen mitzuführen.

Keine Notdurft außerhalb der Toiletten

Auch das Mitführen und Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände fällt unter die Verbotsverordnung. Aufgenommen wurde auch das Verbot, außerhalb von Toiletten die Notdurft zu verrichten. Der Verwaltung ist es möglich, im Einzelfall Ausnahmen von dieser Verordnung zuzulassen. Das betroffene Gebiet wird im Norden durch die Osram- beziehungsweise Krumbacher Straße, im Osten durch den Mittelstetterweg, die Römer-, Garten-, Museums-, Ferdinand-Wagner- und Alpenstraße, im Süden durch die Taubental-, Kipfbühl- und Weberstraße sowie im Westen durch die Bad- und Riedstraße und Augsburger Straße begrenzt.

„In anderen Gemeinden wird dieses Verfahren schon seit Jahren erfolgreich praktiziert“, sagte Bürgermeister Müller. Die Zahl der Zwischenfälle habe dort abgenommen. Die Polizei, die bei der Formulierung der Verordnung einbezogen wurde, beziehungsweise Beauftrage der Stadt haben mit dieser Regelung eine Möglichkeit, Verstöße mit einem Platzverweis und, wenn notwendig, mit einem Bußgeld zu belegen, ergänzte Müller.

Eine Entscheidung zwischen Sicherheitsgründen und Grundrechten

Ulrich Weißenbach (CSU), zugleich Vorsitzender der Menkinger Narren, mahnte mit resoluten Worten an, dass es besser gewesen wäre, vor der Verordnungsinitiative den Veranstalter einzubinden. Konstantin Wamser (FWV) stellte die Frage, ob es sich bei der Verordnung nicht um eine Einschränkung von Grundrechten handle und warum das Gebiet so großräumig gefasst sei. „Es ist eine Entscheidung zwischen Sicherheitsgründen und Grundrechten. Da dieses Verbot örtlich und zeitlich begrenzt ist, halte ich es in der Abwägung für hinnehmbar“, antwortete der Bürgermeister. Der Bereich definiere sich durch die Lage der potenziellen Einkaufsmöglichkeiten für Branntwein, ergänzte er.

Bernhard Albenstetter (CSU) begründete die Notwendigkeit der Verordnung mit dem fehlenden verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol. Lorenz Müller ergänzte, dass die Verordnung ein Signal für die Branntweinkonsumenten darstelle, wonach die Verwaltung die Maßnahmen der Prävention ganz klar vor repressiven Maßnahmen bevorzuge. Letztendlich stimmte der Rat der Verordnung, die eine Geltungsdauer von 20 Jahre hat, mit zwei Gegenstimmen zu.