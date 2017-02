2017-02-15 12:00:00.0

Augsburg Kellner Antonio Perri mit den kräftigen Armen

Antonio Perri bedient in einem italienischen Lokal in der Altstadt. Was wenige wissen: Als Gewichtheber war er auf dem Weg zu Olympia. Bis zu dem Unfall. Von Ina Kresse

Antonio Perri ist eine treue Seele. Seit ungefähr zehn Jahren arbeitet er als Kellner für die Gastronomen-Familie Dragone. Seit kurzer Zeit bedient der 51-Jährige in der unlängst eröffneten Trattoria „Da Enzo Dragone“ am Judenberg. Wer seine Bestellung bei Perri aufgibt, ahnt nicht, welche Sportlerkarriere der kleine, kräftige Italiener hinter sich hat.

Drei Männer mit nacktem Oberkörper

Es ist elf Uhr am Vormittag. Noch herrscht Ruhe in der Trattoria, bevor die ersten Gäste kommen. Antonio, wie der Kellner von den meisten nur genannt wird, bringt einen Espresso und setzt sich mit an den Tisch. Mit einem gewissen Stolz breitet er alte italienische Zeitschriften auf der karierten Tischdecke aus. Die Sport Salute etwa aus dem Jahr 1986, die er aufschlägt. Er zeigt mit dem Finger auf ein Bild, auf dem drei muskelbepackte Männer mit nackten Oberkörpern zu sehen sind: „Das da bin ich.“

Der Mann, der aus Calabrien stammt, war früher in Italien ein erfolgreicher Gewichtheber. 1991 gewann Perri, wie er erzählt, in Italien sogar die Europameisterschaft. Zu gerne hätte er die Zeitungsausgabe mit ihm als Europameister hergezeigt. „Aber als die Maler damals bei mir daheim in Calabrien gestrichen haben, verwendeten sie die Zeitung zum Abdecken“, erzählt er. Hinterher sei sie voller Farbe gewesen. Er zuckt mit den Achseln. „Da kann man nichts machen.“

Mit 19 Jahren begann Perri mit dem Gewichtheben. Zu seiner eher kleineren Körpergröße sagt er trocken: „Kurze Hebel sind immer gut.“ Außerdem sei er von Natur aus kräftig. Der Italiener hat, sagt er, immer viel trainiert. Ihm sei zu der Zeit oftmals Anabolika angeboten worden. Perri lehnte stets ab. „Das hatte ich nicht nötig.“ Das meiste Gewicht, das er in die Höhe gestemmt hatte, waren 220 Kilogramm. Er sei stolz auf sich gewesen. „Und die Frauen fanden es auch toll. Ich hatte schon einige Verehrerinnen“, berichtet er mit einem verschmitztem Lächeln. Der Höhepunkt seiner Sportler-Karriere sollte seine Teilnahme bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona werden. Drei Jahre hatte er sich auf den internationalen Wettkampf vorbereitet. Doch Perri kam nicht in Barcelona an.

Plötzlich tauchte ein Geisterfahrer auf

„Wir waren zu fünft in einem Renault auf dem Weg zum Flughafen Rom-Fiumicino“, erinnert er sich. Sie waren alle italienische Sportler, die sich für Olympia qualifiziert hatten und nach Spanien fliegen wollten. Perri saß auf der Rückbank. „Plötzlich tauchte auf der Autobahn ein Geisterfahrer auf und krachte frontal in unser Auto.“ Bei dem Aufprall riss Perris Gurt. Er flog nach vorne. Der Italiener hatte einen Schutzengel. Er wurde am Arm verletzt. „Das war nicht schlimm. Aber der Schock ...“ Zwei Sportkollegen hatten den schweren Zusammenstoß nicht überlebt. Nach dem tragischen Unfall beendete Perri seine Gewichtheber-Karriere.

Augsburg ist sein Zuhause

Ein Jahr später wollten ein Freund und er nach Verona, um dort den Sommer über in einem Restaurant zu arbeiten. Kurzentschlossen entschieden sie sich auf der Reise um und fuhren mit dem Zug nach Deutschland. Während der Freund es nur eine Nacht aushielt, blieb Antonio Perri in Deutschland. „Meine erste Stelle war in einem italienischen Restaurant in Wertingen.“ Bald kam er nach Augsburg. „Ich bin nun seit 24 Jahren hier. Das ist mein Zuhause“, sagt der Kellner, der in Lechhausen lebt und immer noch viel Fitness betreibt. Perri ist Kellner mit Leidenschaft. Der Umgang mit den Gästen macht dem 51-Jährigen viel Spaß. „Das muss man mit Lust machen, man muss gut drauf sein.“ Hin und wieder besucht er seinen Bruder in Rom. Aber ganz zurück nach Italien zieht es den einstigen Gewichtheber nicht. „Ich fühle mich wohl hier.“